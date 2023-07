Football (P4A): Marchin s’offre un médian

Marchin a officialisé l’arrivée de Jérémy Richy, ce vendredi après-midi. Le joueur évoluait depuis plusieurs années à Modave. Au vu du noyau, il a un profil qu’on n’avait pas encore dans le groupe. Il a un gros volume de jeu, il est dur au duel et sûr le terrain et il ne lâche jamais rien. Il a joué à Marchin dans le passé avec moi et d’autres joueurs encore actuels", explique le T2, Thomas Roy