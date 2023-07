Coupe de Belgique: Wanze/Bas-Oha B va devoir "lutter physiquement" à Butgenbach

"C’est le premier petit vrai test, glisse Olivier Parmentier. Pour l’instant, nous n’avons joué que deux matchs, lors du Challenge Hesbaye/Condroz et ce que j’ai vu de mon groupe est positif. Pour le moment, je tourne avec quinze joueurs, ce qui est déjà très bien. Les séances sont correctes et je récupérai l’ensemble de mon groupe dans les jours à venir."

Sur papier, les Wanzois ne partent clairement pas favoris. "Mais ce n’est pas important. On prend ce premier match officiel comme une bonne rencontre de préparation face à une équipe solide physiquement, poursuit l’ancien mentor de Fize . On doit encore progresser au niveau du répondant physique et il va falloir lutter car ce ne sera pas évident."

En cas de victoire, Wanze/Bas-Oha B recevra Richelle.

Arbitre: Grégory Mager.

WANZE/BAS-OHA B: Abraham, Bibombe, Borsu, Delhalle, Dizier, Gillain, Grenson, Lambotte, Lange, Mattiuzzi, Peters, Pinsmaille, Ruoso, Timsonet, H. Tombal, N. Tombal, Wauthier. Mignon, Kone, Gielen, Grégoire, Berzolla sont absents.