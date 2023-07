Coupe de Belgique: Geer se rend à Aubel pour se tester

Après être passé à un fifrelin de la montée en D3 ACFF, il y a quelques semaines, Geer est de retour aux affaires pour une rencontre qui s’annonce déjà intéressante sur papier. C’est en effet la deuxième fois que les Geerois disputeront une rencontre de Coupe de Belgique. "Pour être honnête, personne ne parle de cette rencontre dans le groupe. On prend cette compétition comme une belle préparation, mais ce n’est pas un objectif en soi. Je sais que les équipes qui vont loin en Coupe de Belgique et Coupe de la province connaissent souvent un creux en championnat, explique Nicolas Henkinet. Néanmoins, il est hors de question de bâcler ce match. Cela reste une compétition prestigieuse et un bon moyen pour voir où le groupe se situe dans sa préparation."