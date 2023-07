Coupe de Belgique: Fize reçoit Amblève pour un premier test

Premier beau test donc pour les Villersois face à Amblève. "Je connais très bien le coach (NDLR: Robin Demarteau) , c’est déjà pas mal, non? (rires). On sait que nous n’irons jamais au Stade Roi Beaudouin mais on se doit de bien prester. Il y a aura de l’adrénaline et ce match, c’est une belle façon de voir où on en est, poursuit le coach fizois. Si on passe, c’est du bonus. En attendant, je veux voir mes gars se donner à fond."

Le meilleur moyen pour l’ancien T2 de Yannick Pauletti de juger les forces en présence de son groupe. Au prochain tour, le qualifié recevra le vainqueur entre Malmedy et Croatia Wandre.

Arbitre : Marcel Fickers.

FIZE : Thiry et Wynants ne sont pas disponibles. Le reste du noyau est opérationnel.