Jogging (Cours la Province): l’ambiance sera une nouvelle fois au rendez-vous à Borlez

Le parcours n’a en tout pas changé par rapport à l’année passée. Une boucle de 4,4 kilomètres ou deux selon la distance choisie. "Nous tournerons toujours autour des bois des Waleffes tout en utilisant quelques chemins en gravier. Le départ et l’arrivée auront lieu sur la place de Berloz et il devrait y avoir du monde pour accueillir les joggeurs, se satisfaisait l’organisateur avant de souligner l’importance des différentes parties dans la mise en place d’un tel événement. Il y a le comité des Joyeux Borlatis d’abord et puis Faimes Objectif Sport (NDLR: F.O.S), on travaille ensemble pour mettre sur pied ces deux courses. "

Et avec un certain succès puisque l’organisation comptait déjà près d’une centaine d’inscrits à quelques jours du départ de la Corrida. Des joggeurs sans doute désireux de profiter d’un tracé accessible et verdoyant le tout dans une ambiance qui ne décevra probablement pas.