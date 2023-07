Jogging (Challenge condrusien): un trail en plus à Villers-le-Temple

Cela risque bien de glisser du côté de Villers-le-Temple ce vendredi soir. Après un mois de juillet généralement sec, les pluies de ces derniers jours devraient rendre les chemins condrusiens plus humides. Tout profit pour les amateurs de trail qui découvriront le tout nouveau tracé à Villers-le-Temple. "Ce sera certainement sympa avec quelques parties plus boueuses. Nous nous sommes rendu compte que de plus en plus de joggeurs étaient attirés par la longue distance donc nous avons décidé de proposer ce trail, explique Stéphane Beelen avant d’aborder les spécificités techniques du parcours. Ce sera essentiellement des chemins forestiers et il y aura près de 700 mètres de dénivelé positif sur 25 kilomètres de course. "