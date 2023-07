Il y a 10 ans, Wanze/Bas-Oha disputait sa première rencontre officielle : "Notre force est d’avoir pu conserver tout le monde"

Pour l’occasion, pratiquement 600 personnes s’étaient rendues au stade Louis Manne afin de fêter la naissance officielle d’un nouveau club.

Et dix ans plus tard, nous avons donné rendez-vous à quatre membres forts du club. Le président de Bas-Oha et actuel président du club fusionné Thierry Wanet, en compagnie de Michel Manne, membre emblématique du comité. Mais aussi Bernard Lhonnay, président du club de Wanze à l’époque, ainsi que Jean Piccoli, membre du conseil d’administration wanzois à l’époque et actuel délégué de l’équipe première.

Durant plus d’une heure, les quatre hommes ont fait le bilan de ces premières années, avec de nombreuses anecdotes croustillantes, souvenirs ressassés et une analyse de cette fusion finalement très positive pour diverses raisons. "Quand on voit que l’équipe première du club est désormais en D3 ACFF, jamais cela n’aurait été possible sans l’union de Wanze et Bas-Oha", souligne d’emblée Thierry Wanet. "Avec deux équipes distinctes, nous aurions sans doute végété en P2 ou en P1, mais jamais à l’échelon national ", complète de son côté Michel Manne.

Outre l’aspect sportif, c’est en particulier l’école des jeunes qui est mise en avant par les quatre hommes. Comme le souligne Michel Manne, plus de 15 joueurs présents dans le noyau lors de la saison dernière ont été formés au club. Un résultat pratiquement unique en son genre. "C’est sans doute le plus important et le plus positif de cette fusion, expose Bernard Lhonnay. Nous avions déjà deux bonnes écoles de jeunes, mais désormais, Wanze/Bas-Oha possède la meilleure école de jeunes de l’arrondissement, avec un label trois étoiles, à égalité avec le RFC Liège. Qu’on le veuille ou non, le club est actuellement au sommet de la hiérarchie et c’est ce qui récompense les investissements produits par le club, qui s’estiment à plus de 70% de notre budget. "

Un tel résultat aurait-il été possible sans la fusion ? Selon Jean Picoli, sans doute que non. "Avec l’arrivée des labels et l’exigence qu’ils nécessitent, nous n’aurions jamais pu être à ce niveau. Mais c’est un bien pour le club car il faut se rendre compte que même notre staff a été formé au club. C’est extraordinaire."

Extraordinaire au point même d’en dépasser les attentes selon Therry Wanet. "L’objectif est pour moi plus que réussi. C’est chouette de se retrouver afin de faire le bilan car on se rend désormais bien compte que l’équipe première parvient à nourrir et à se nourrir de ses jeunes. Quand on sait qu’à l’époque, on se demandait pourquoi notre école de jeunes devait être obligatoirement rattachée à son équipe première, nous avons trouvé la réponse désormais."

La fusion de Wanze/Bas-Oha, c’est aussi une réussite sociale. Là où pas mal de personnes proches ou issues du club manifestaient leur crainte, la patience du conseil d’administration a finalement été récompensée. "Notre force est d’avoir pu conserver tout le monde au début, même les réfractaires ", souligne Bernard Lhonnay.

"Nous entendions régulièrement des personnes dire qu’un des deux clubs allait manger l’autre, et finalement on voit bien que ça n’a pas été le cas ", argument de son côté Jean Piccoli. L’occasion pour Michel Manne de rappeler "que la force des deux clubs réside dans le fait que le processus de fusion a finalement pratiquement été long d’une vingtaine d’années." Et Thierry Wanet, pour conclure. "On se rend compte que c’est une réussite quand il y a moins de tensions ensemble que lorsque nous étions chacun de notre côté (rires). J’apprécie l’équilibre trouvé dans le conseil d’administration et c’est ce qui nous permet d’évoluer aussi positivement sportivement."

À l’aube d’une nouvelle saison en D3 ACFF, Wanze/Bas-Oha semble en tout cas entre de bonnes mains. Le club a su rebondir pour finalement se placer comme le club qui ouvre le plus la voie aux jeunes, comme promis par Thierry Wanet lors de la présentation des deux équipes premières en juillet 2013 : "Wanze/Bas-Oha, tu y entres jeune, et tu y joueras adulte."

«Le fonctionnement du CA semble incompatible avec un mécène»

Avec cette remontée en Division 3 ACFF, la deuxième en trois ans, Wanze/Bas-Oha semble être arrivé au niveau qui lui convient parfaitement. Et si toute personne ambitieuse rêve toujours de progrès, les quatre hommes présents s’accordent pour dire qu’une limite financière pourrait bloquer la suite. «Cela fait pratiquement 20 ans que j’estime que si nous avions 10000 € en plus, on pourrait sans aucun problème professionnaliser notre structure, regrette Thierry Wanet. Sans vouloir trop nous vanter, nous avons su placer autour de notre structure sportive des personnes dans le conseil d’administration de qualité, avec des compétences variées comme Alexandre Wilmotte, Éric Forêt, Jean-Pierre Helas et bien d’autres, dans différents domaines. Logistiquement, nous n’aurions aucun problème à monter plus haut car on pourrait compléter aisément la structure sportive mais financièrement, c’est malheureusement impossible.»

WBO ©Heymans

Et l’arrivée d’un mécène, capable d’offrir des fonds suffisants pour construire une équipe folle? Cette idée n’intéresse pas Bernard Lhonnay et les autres. «Notre mode de fonctionnement ne conviendrait pas à un mécène. Nous sommes pratiquement 20 personnes dans le conseil d’administration, chacun avec son mot à dire. Nous savons tous que ça ne dérangerait pas Thierry (Wanet) de laisser sa place de président, mais nous ne pouvons pas accepter que quelqu’un arrive et prenne toutes les décisions avec pour argument, que c’est lui qui rentre de l’argent dans le club. Si une personne est intéressée et veut nous soutenir, ça serait via notre mode de fonctionnement.»

Et Michel Manne de conclure cette entrevue. «De toute manière, je pense sincèrement que si un mécène venait à arriver et commencerait à décider de tout comme cela peut se passer dans beaucoup d’autres clubs à côté de chez nous, la moitié des personnes présentes dans le conseil d’administration s’en irait du club et à partir de ce moment-là, tout deviendrait intenable.»

De quoi offrir, finalement, la chance à Wanze/Bas-Oha de ne prendre aucun risque et de rester sain, quoi qu’il arrive.

Qui de Wanze ou de Bas-Oha a la meilleure connaissance de l’histoire de la fusion?

Quoi de mieux pour conclure une entrevue que de tester la connaissance de nos quatre invités? Ainsi, sur base de cinq questions, et une subsidiaire en cas d’égalité, nous avons créé deux équipes : celle de l’ancien Bas-Oha composée de Thierry Wanet et Michel Manne, et l’ancien Wanze avec Bernard Lhonnay ainsi que Jean Piccoli. Attention, certaines questions se voulaient piégeuses.

Première photo officielle de WBO, le 29 juin 2013 ©Masson

Question 1 : combien de joueurs restent-ils du noyau de la fusion dans les deux équipes premières actuellement?

Michel Manne et Thierry Wanet : Nous allons dire 3 joueurs! Quoi, zéro?! C’était une question piège, ça! (0/1)

Bernard Lhonnay et Jean Piccoli : 5 joueurs! (0/1)

Question 2 : qui était l’entraîneur de l’équipe première lors de la fusion?

M. M. et T.W. : Eddy Humblet. (1/2)

B.L. et J.P. : Oui ça c’est beaucoup plus simple, c’était évidemment Eddy Humblet, un ancien grand joueur du club. (1/2)

Question 3 : en quelle division a démarré Wanze/Bas-Oha A lors de la fusion?

M. M. et T.W. : Sans hésitation, en P2A. (2/3)

B.L. et J.P. : En deuxième provinciale, certain. (2/3)

Question 4 : face à quelle équipe et dans le cadre de quelle compétition WBO A a officiellement disputé sa première rencontre?

M. M. et T.W. : On nous fait travailler notre mémoire. Nous allons dire Huy en Coupe de Province. (2/4)

B.L. et J.P. : Nous sommes plutôt partis sur Waremme en Coupe de Belgique. (2.5/4)

Question 5 : depuis la fusion, combien de montées le club a-t-il connu?

M. M. et T.W. : Logiquement, trois. (3/5)

B.L. et J.P. : Quatre montées. (2.5/5)

Les réponses

Question 1: 0

Question 2: Eddy Humblet

Question 3: P2A

Question 4: le RFC Liège en Coupe de Belgique

Question 5: 3