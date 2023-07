Football (P2A): Michaël Descamps a (re) découvert son groupe

De tristes événements indépendants de la volonté de Michaël Descamps mais qui se goupillent finalement bien avec les motivations du mentor hesbignon. "C’est la première fois que je vais être uniquement entraîneur. Et je sais que c’est pour une mission d’un an. Je ne m’engage pas dans un projet long terme. En plus, je reviens dans une maison que je connais."

Il n’en reste pas moins que, pour la deuxième année consécutive, l’ancien portier de Sprimont va diriger un groupe qu’il n’a pas confectionné. " Je pense que je sais m’adapter à tout. Je ferai au mieux pour utiliser l’équipe de la meilleure des manières selon ses forces et ses faiblesses" détaille celui qui gère un foyer spécialisé.

Et les aptitudes de son groupe seront bien différentes de celles de l’année passée. "C’est vrai qu’il y a plusieurs têtes que je ne connaissais pas quand je suis arrivé dans le vestiaire mardi. Mais, j’ai vu beaucoup de volonté et de qualités parmi les joueurs présents, explique Michaël Descamps. Par rapport à l’année passée, il y aura peut-être un peu moins de gabarit et d’impact. A contrario il y aura plus de fougue avec cette jeunesse qui m’a l’air d’avoir une excellente mentaité. "

Ce Burdinne inspiré par Christiaens semble en tout cas avoir toutes les armes pour réussir avec Descamps. L’ouverture du championnat chez un certain Thisnes le samedi 12 août promet déjà.