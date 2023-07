Cyclisme: Sacha Prestianni à la relance : "C'est très motivant de me retrouver dans cette équipe"

Dont l'Italien Francesco Busatto, vainqueur notamment de Liège-Bastogne-Liège pour les espoirs et qui passera pro dans l'équipe première en 2024, tout comme le Néerlandais Poel Van Sintmaartensdijk. "C'est très motivant de me retrouver dans cette équipe, dans laquelle l'ambiance est vraiment super bonne, ajoute Sacha Prestiani. C'est plaisant de travailler et de voir que nos gars vont chercher des résultats."

"Je retrouve des sensations"

Sa deuxième partie de la saison, entamée cet été, a été freinée par une chute sur les routes du Tour du Val d'Aoste. "J'ai dû abandonner, j'avais la main ouverte, ajoute-t-il. Depuis, j'ai pu reprendre les entraînements. Je retrouve des sensations et on verra ce que cela donnera, à partir de mercredi prochain, sur le Tour de Namur. Avec plusieurs étapes que je suis allé repérer et dont je connais bien la région, comme celle de Vresse-sur-Semois ou celle de Couvin, comme j'y ai couru chez les jeunes, dans les courses de côtes. Nous aurons une solide équipe, avec plusieurs cartes à jouer. Ce sera intéressant sur une épreuve comme le Tour de Namur, qui peut se jouer dans des coups tous les jours. Moi je roulerai sans doute à nouveau pour le collectif."

Avec l'envie d'aider ses copains à aller chercher de nouvelles victoires, tout en retrouvant le rythme très intéressant qu’il a eu en début de saison.