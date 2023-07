Beach-volley (Euro U22): La paire Laenen-Goset file aux barrages

Tout avait pourtant idéalement commencé en début de journée. Le duo belge y affrontait la paire locale roumaine Breban/Boldis au lendemain de sa première victoire contre la Suisse. Et après un beau combat dans le premier set, où Laenen-Goset ont dû sauver une balle de set avant de s’imposer 22-20. Le coup de massue est violent sur la tête de la paire roumaine, directement menée 0-6, 1-10 puis 3-14 par la paire liégeoise. Les Belges s’imposeront finalement 21-6 dans le second set et assurent au minimum la deuxième place dans leur poule.

Mais voilà, pour atteindre directement les 1/8e de finale de la compétition, le duo devait obligatoirement s’imposer face aux Suédois Hölting Nilsson/Ekstrand, têtes de série numéro 1.

Dans le premier set, les Belges sont rapidement menés 10-6. Et malgré un beau retour grâce à plusieurs blocs réussis (16-16), la Suède parvient à se décrocher définitivement au bon moment (21-17). Condamnés à l’exploit, Louis Laenen et Thibault Goset parviennent à mener dans la deuxième manche (9-5) mais comme lors du set précédant, les favoris à la victoire finale prennent le dessus dans les moments chauds et s’imposent sans broncher 21-16.

Deuxième de leur poule, le Waremmien et le Hervien vont donc devoir disputer un barrage face à un troisième d’une autre poule, où ils partiront sans aucun doute favoris afin de tenter de se qualifier en vue des 1/8e de la finale de l’Euro U22.