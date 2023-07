Steve Bawin (Braives) débarque à Oreye, en P3A: "Je veux être champion"

C’était dans l’air depuis quelques heures et c’est désormais officiel: Steve Bawin rejoint bien Oreye en vue de la saison prochaine. Actif et capitaine des Sang et Or, le milieu de terrain évoluera aux côtés de son ami Thomas Vangerven chez les Orétois. Si le choix peut paraitre surprenant, Steve Bawin donne des arguments solides. "Quand j’ai annoncé que je restais, Yannick Pauletti avait construit son groupe et j’étais vraiment impressionné. Depuis lors, de l’eau a coulé sous le pont et même si ça se passe très bien avec Marc Segatto et le club, j’ai besoin d’un nouveau défi."