Une rencontre déjà capitale pour la suite du tournoi puisque les Liégeois ont été versés dans une poule B très relevée, avec la Suède et la Roumanie. “On devra donc l’emporter contre la Suisse si on veut avoir une chance d’accéder au tour suivant”, avait confié, mardi, Damien Dupont l’entraineur.

Sous une météo quelque peu capricieuse, les Liégeois sont directement bien rentrés dans leur rencontre. Aux commandes tout le premier set, Laenen-Goset ne tremblent pas et s’imposent logiquement 21-16. La deuxième manche est bien plus compliquée. La paire suisse élève son niveau de jeu et mène 12-16. Les Liégeois ne lâchent rien et grappillent point par point pour revenir à 19-19. Nos compatriotes jouent mieux et réalisent quelques points importants pour finalement l’emporter 22-20.

Un succès ô combien primordial pour la suite de l’Euro U22.

Sets : 21-16, 22-20.