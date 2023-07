Waremme (R2), premier club de Huy-Waremme à reprendre les entrainements: "On veut éviter les blessures"

Les Waremmiens sont les premiers à refouler les parquets dans notre arrondissement. "Il était important pour moi de recommencer à cette période de l’année, notamment pour éviter les blessures, explique Maxime Gaudoux. J’avais déjà proposé à mes joueurs de toucher un peu le ballon durant le mois de juillet. Les gars étaient très contents de se retrouver. Ce fut un premier entrainement assez calme." Au programme, un petit footing de 20 minutes et plusieurs exercices avec ballon. "Je ne voulais pas d’opposition pour cette première séance, précise le coach qui cédera les reines de l’équipe à Hervé Piedboeuf la semaine prochaines. Je dois exceptionnellement partir en vacances à cette période de l’année. J’ai la chance d’avoir un groupe qui se connaît. Les joueurs savent se gérer et connaissent les exercices. Ce n’est pas un problème pour moi. Le reste de l’équipe sera déjà de retour la semaine prochaine et le groupe pourra vraiment débuter la préparation."

Une préparation qui s’annonce intensive puisque les Wawas débuteront la Coupe AWBB le 12 août prochain. "Nous n’aurons évidemment rien à perdre dans ce genre de compétition. L’important, c’est d’être prêt pour le championnat, glisse Maxime Goudoux. On se doit d’entamer la saison avec un état d’esprit de guerrier." Aux Wawas de le prouver dès le 12 août prochain.