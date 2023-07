Tennis: Jules Garot, l'éclosion d'un futur grand nandrinois?

Actuellement 931e à l’ITF et tout pile 100e belge, le gaucher condrusien ne se met aucune pression concernant son début de carrière. Passionné de sport, Jules Garot est ce qu’on peut appeler un jeune homme tout terrain, qui n’a pas peur de se faire du mal. "J’ai commencé le tennis avec mon tonton à 4 ans, puis je m’y suis vraiment mis vers 7 ans. J’ai dû faire un choix entre le tennis et le hockey, où je me débrouillais pas mal aussi, mais je n’ai pas hésité. Je pense que dès que je me lance dans un sport, je ne suis pas mauvais. Je ne vais pas dire que je suis bon, car c’est prétentieux et mal venu, mais je me débrouille bien. Pour le moment, j’en suis entre 10 et 12 heures d’entraînement par semaine ainsi que 3 heures de physique."

En s’imposant du côté d’Arlon, Jules Garot est parvenu à grignoter quelques places au classement. De quoi lui permettre d’avoir quelques entrées supplémentaires dans des plus gros tournois. "C’est vrai que ça peut être un bel avantage car je vais par exemple pouvoir aller jouer de nouveau un J100 à Maaseik où j’avais été éliminé au troisième tour la saison passée. Désormais, je vais pouvoir rentrer plus facilement dans les tableaux finaux. "

Et pourquoi pas continuer à grappiller quelques places au classement et ainsi devenir, sait-on jamais la relève officielle d’Arnaud Bovy dans notre arrondissement. C’est tout le mal que l’on peut souhaiter à ce jeune motivé de seulement 18 ans, promis à un bel avenir.

«Je pense avoir un bon bagage technique»

Généralement, quand on demande à un tennisman de quel joueur du circuit il est fan, les réponses comme Federer, Nadal ou Alcaraz fusent très régulièrement. Mais pour Jules Garot, c’est plutôt l’antagoniste Novak Djokovic, ainsi que Jannik Sinner, qui sont mis en avant. Un rapport, sans doute, avec le style de jeu. «Toutes proportions gardées évidemment, je suis un grand fan du Serbe et je me compare un petit peu à lui car je suis un contreur. Je sais terminer le point mais je préfère des longs échanges et je suis meilleur en revers comme Novak.»

Du haut de son 1m75, Jules Garot avoue avoir toujours été l’un des plus petits sur le terrain. Mais avec les années qui passent, l’écart se comble petit à petit et l’évolution technique du jeune tennisman pourrait être un sérieux avantage dans le futur. «J’ai dû apprendre à jouer différemment, à plus progresser que certains techniquement. D’ailleurs, je pense désormais avoir un bon bagage technique. Sur le court terme, ma taille est un désavantage mais dans le futur, je pense que ça pourra être un avantage car j’aurai de meilleurs coups de base lorsque nous serons tous à égalité physiquement.»

Trois points à améliorer

D’ailleurs, le joueur est bien conscient des points qu’il doit améliorer dans sa palette technique pour devenir le tennisman qu’il souhaite être. «Quand on me demande mes objectifs, je dis surtout que je dois continuer à progresser. En particulier mon service, mon physique et aussi mon coup droit car sur les balles a priori faciles, je ne m’applique pas assez et elles terminent leur course dans le couloir (rires).»

Et dans un sport qui ne cesse de s’améliorer et où la rigueur est pratiquement toute aussi importante que la technique, le gaucher a tout à gagner dans les prochaines années en perdant cette fougue caractéristique de la jeunesse.