"On vise les quarts de finale": Louis Laenen et Thibault Goset veulent briller à l'Euro U22 de beach volley

Sur place, la paire francophone a eu l’occasion de se tester face à la Moldavie, la Finlande et l’Estonie. "Nos sensations sont très bonnes, se réjouit Louis Laenen. Le sable n’est pas excessivement mou, ce qui nous permet de sauter assez haut. Il a bien plu ces dernières heures et les entraînements se sont très bien passés."

De quoi envisager cet Euro de la meilleure des manières. Éliminés l’année dernière par la Finlande en huitièmes de finale, Louis Laenen et Thibault Goset visent une place dans le Top 8. "Je veux finir en beauté, lance le Waremmien. Comme c’est souvent le cas dans ce genre de compétition, tout dépend du tirage au sort car le niveau est très relevé. Certaines paires participent déjà à des Pro Tour et réalisent des résultats. Pour atteindre les quarts de finale, il faudra batailler ferme. Aucun match ne sera facile. Si on atteint le Top 5, on sera très heureux puisque ce sera tout simplement notre meilleur résultat lors d’un championnat d’Europe."

Un tirage compliqué

Pour y parvenir, les Liégeois devront passer l’écueil de la Suède, tenante du titre, la Suisse et la Roumanie. Le tirage au sort, réalisé ce mardi soir, n’a donc pas été clément avec nos compatriotes.

"Jouer la Suède et la Suisse, ce n’est jamais évident car ce sont deux paires très fortes, commente Damien Dupont, l’entraîneur. On devra battre la Roumanie mais c’est toujours compliqué d’affronter une équipe évoluant à domicile. Ce n’est pas un bon tirage et on devra très bien jouer si on veut réussir nos objectifs."

Qu’à cela ne tienne pour Louis Laenen et Thibault Goset qui entendent bien déjouer les pronostics et briller lors de cet Euro U22.