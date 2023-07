Plongé dans le coma durant 3 mois après un accident de moto, Axel Olaerts revient de loin : “Je veux rejouer au football”

Une force de la nature qui a toujours gardé sa motivation intacte. “Si je suis conscient que je suis un miraculé ? Non, pas vraiment. Je sais que je suis passé par la petite porte mais c’est la vie. Maintenant, je vis au jour le jour, raconte le Marchinois avec son large sourire qui le caractérise. Revoir mes équipiers me rebooste pour la suite. Tout le club de Huy a été génial avec moi. Je n’ai qu’un seul objectif : c’est de rejouer au football un jour. Je ne veux pas brûler les étapes mais je sais que j’y arriverai quoi qu’il arrive. ”

Présent depuis le 16 mars – le jour de ses 19 ans – au centre de rééducation de l’hôpital universitaire d’Ourthe-Amblève à Esneux, Axel bosse d’arrache-pied pour retrouver toutes ses capacités physiques.

“J’ai dû réapprendre à marcher, manger et même à parler. Pour le moment, je ne parviens toujours pas à lire mais ça devrait aller mieux avec le temps. Même chose en ce qui concerne mon œil gauche. Ma vision est quelque peu altérée mais ça ira mieux dans les prochains mois, dit-il. Au niveau de la mémoire, je me souviens de tout hormis de mon accident. Heureusement d’ailleurs (rires). Le chemin sera long mais ce n’est pas grave car je ne lâcherai rien. Je marche encore difficilement mais je progresse chaque jour. Au niveau de mon bras gauche, là aussi, il y a encore du progrès à réaliser.”

Une famille omniprésente

Depuis son accident, Axel Olaerts peut compter sur le soutien indéfectible de ses parents, Laurence et Christian, ainsi que de sa sœur, Émeline, et ses deux frères Gaetan et Raphaël. “Ils ont toujours été là pour moi. Sans eux, il est clair que je ne serai plus ici, confie l’intéressé. Ma sœur a réalisé un carnet et tous mes potes ont écrit dessus. Quand j’ai reçu ça, ça m’a ému car j’ai pris conscience que beaucoup de personnes étaient derrière moi. Comme je ne sais pas encore lire, ma sœur a décidé d’enregistrer chaque message. Je les ai déjà écoutés tous une dizaine de fois (rires). ”

La famille Olaerts et ses proches ont énormément soutenu Axel. ©Heymans

Malgré un parcours semé d’embûches, Axel ne s’apitoye pas sur son sort. “Il est immortel, rigole son frère, Gaëtan. Il y a quelques semaines, un médecin m’a d’ailleurs avoué qu’il ne comprenait pas comment mon frère avait pu s’en sortir. Il pensait qu’il allait mourir. Depuis son accident, je ne l’ai jamais vu se plaindre une seule fois. Il est franchement épatant. Nous étions déjà soudés bien avant cette mésaventure. Depuis le 9 décembre, on est bien plus proche. Ce ne fut pas évident à vivre, surtout au début. Le voir en vie, c’est comme un rêve pour moi. Je suis le plus heureux car je sais qu’il se battra jusqu’au bout. Son mental est dingue et il m’impressionne chaque jour. ”

“Il reviendra encore plus fort”

En attendant de rechausser un jour ses crampons, Axel Olaerts va devoir prendre son mal en patience. Qu’importe pour le Marchinois qui a déjà tout gagné. “Parfois, je me dis que je ne retrouverai plus jamais mon niveau d’avant et cela m’énerve”, explique-t-il en se tournant vers Florian David, son ancien coach. “Je l’ai entraîné durant une saison et sa mentalité de guerrier ne m’étonne pas. Quand on avait besoin d’aller presser, je savais que l’équipe pouvait compter sur lui. C’est un vrai battant. Je suis certain qu’il reviendra encore plus fort”, glisse l’ancien Soliérois.

C’est tout le mal qu’on souhaite à Axel Olaerts, un petit gars à la personnalité épatante.

“On nous a dit qu’Axel avait une chance sur mille de s’en sortir”

Ils sont soulagés, les parents d’Axel. C’est que Laurence et Christian ont vécu plusieurs semaines dans l’angoisse permanente. “On ne pensait pas que sa revalidation irait si vite car il était tellement loin, entame sa maman. Il a été plongé de nombreuses semaines dans le coma. Axel a d’abord été sorti une fois puis les médecins ont dû le replonger en raison de nombreuses complications. Les médecins étaient d’ailleurs très pessimistes. On nous a dit qu’il avait une chance sur mille pour qu’il s’en sorte vivant. Mentalement, c’était invivable et heureusement que nos enfants étaient là pour nous soutenir. Ils ont tous été phénoménaux. ”

“Le pire moment, c’est quand un médecin m’a appelé pour me dire que le tronc cérébral était sans doute touché et qu’il ne fallait plus se faire d’illusion, se souvient Christian. J’étais écroulé mais mes enfants et ma belle-fille n’ont jamais perdu espoir. Ils ont montré une force de caractère exceptionnelle.”

Axel Olaerts, entouré de ses équipiers à Huy B. ©Heymans

L’élan de générosité fut sans précédent. “Durant cinq semaines, des connaissances, des amis et des voisins nous ont amenés à manger tous les jours. Même des personnes qu’on connaissait à peine déposaient des choses devant notre porte. La maison était bondée dès qu’on rentrait de l’hôpital à 21h, raconte Christian. Le soutien est venu de partout. J’en ai encore des frissons rien que d’en parler. Au lendemain de son accident, j’ai été assailli de messages. Forcément, cela nous touche et cela permet de rester debout.”

Son retour à la maison vécu comme “une bouffée d’oxygène”

Cela fait un mois qu’Axel a l’autorisation de passer deux jours par semaine dans la maison de ses parents, à Marchin. “C’est une bouffée d’oxygène, assure sa maman. Il y a quatre mois qu’il est présent à Esneux et, après 15 jours, on voyait déjà des progrès. Depuis qu’il est revenu à la maison, il progresse de jour en jour de façon impressionnante. Il arrive à marcher tout seul et même à monter les escaliers. Au départ, je pensais devoir aménager notre maison mais Axel n’en a pas besoin. Mis à part un lit médical, rien n’a changé.”

De quoi envisager les prochains mois sereinement. “Grâce à son travail, son caractère et son mordant de la vie, Axel nous donne une sacrée leçon, poursuit son paternel. Je savais que j’avais des enfants extraordinaires mais tous les quatre m’épatent sans cesse. ”

Sacha, l’autre miraculé, va beaucoup mieux : “On est inséparable”

Tout comme son pote Axel, Sacha Loiseau est passé à deux doigts de la mort. Au guidon de la moto qui a percuté une voiture le 9 décembre 2022, le Hutois a été gravement blessé à la jambe. Si le joueur de Huy B, qui a récemment obtenu son permis de conduire, va nettement mieux il n’en garde pas moins quelques séquelles.

“J’ai encore du mal à marcher mais le plus dur est passé, dit-il. Je suis conscient que c’est un miracle d’être encore en vie. Je veux prendre le temps de me retaper à 100 % avant de revenir sur un terrain de football. ”

Déjà très proches avant l’accident, Axel et Sacha ne se quittent plus. “On est devenu inséparable. Cet accident nous a rapprochés encore plus. Je suis fier de voir comment il se bat au quotidien. Le chemin sera long mais je sais qu’il ne lâchera rien”, explique Sacha en regardant son meilleur ami.

Axel Olaerts et Sacha Loiseau sont désormais inséparables. ©Heymans

“On ne lui en veut pas”

Hospitalisé durant plusieurs jours, Sacha a rapidement reçu la visite des parents d’Axel. “L’accident est survenu le vendredi et le mardi j’étais à son chevet avec mon mari. Même si c’est lui qui pilotait la moto, on ne lui en veut absolument pas. Il était important pour nous de lui dire en face, explique Christian Olaerts. Sacha a été fortement amoché et est passé à deux doigts de l’amputation. C’est aussi un vrai guerrier qui ne se plaint jamais. ”

Liés à jamais, les deux potes prennent leur mésaventure avec philosophie et humour. “On va devoir se supporter encore quelques années. Mais, ça va, on ne dispute jamais”, rigolent-ils. Une amitié qui n’est donc pas prête de s’arrêter.