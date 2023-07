Jogging (Cours pour la Province): Première victoire pour Etienne, sur ses terres

Etienne : "Une course sur mes terres"

Avec une arrivée prévue sur la piste d’athlétisme du Pôle Ballons, à Waremme, l’ambiance se voulait festive et tout était réuni pour que les joggeurs se surpassent pour le tour de piste finalisant le parcours. Philippe Etienne clôture les 5,8 kilomètres en 22:46, soit une avance de 0:33 sur son dauphin, Frédéric Pierre. "Je venais dans le but de préparer le 10 kilomètres sur route de Lokeren début août, explique le gagnant du jour surpris par son placement au classement. Je ne m’attendais pas du tout à être devant. Après 500 mètres, j’ai vu que j’étais en tête et j’ai essayé de garder le cap, personne n’est jamais revenu." Originaire de Berloz, cette course avait une saveur spéciale pour Philippe Etienne. "C’est une course sur mes terres donc je suis très heureux de m’imposer pour la première fois, qui plus est à domicile. J’ai été motivé par des amis et par mon coach."

Du côté des dames, c’est Valérie Leroy qui est arrivée en première et même 6ème de cette course avec un chrono de 24:20.

La seconde course a, quant à elle, vu triompher Laurent Vitello en 36:56, soit une vitesse moyenne de 17,3 km/h. "Je participais à ce jogging en mode entraînement en vue du championnat de Belgique 10 kilomètres sur route le 5 août prochain à Lokeren. Dès le départ, je me suis retrouvé aux avant-postes avec Jo Vervecken (NDLR: second avec un chrono de 37:26). Je n’ai pas voulu me mettre dans le rouge donc je l’ai laissé mener la course. J’ai pu faire la différence sur les deux derniers kilomètres, pour l’emporter" conclu avec joie le joggeur.