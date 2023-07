Jogging (Challenge Condrusien): En duel avec Mottoul, Radelet gagne à Hermalle

Comme à son habitude, Hermalle-sous-Huy a accueilli, jeudi dernier, sa corrida en marge des festivités organisées pour la fête nationale belge. Avec une course pour enfants et deux distances à son actif (deux boucles ou quatre boucles d’un parcours mêlant routes et sentiers), la Corrida a rencontré un beau succès avec quelque 290 participants. Et comme à son habitude, l’ambiance se voulait festive pour les joggeurs qui ont eu l’occasion de passer à plusieurs reprises au sein même du village festif, où les spectateurs présents ont pu donner de la voix et où Marc Voué, l’un des organisateurs, s’est transformé le temps d’une soirée, en commentateur de course. Les 5 kilomètres ont vu Aurélien Didier s’imposer en 19:04, avec une avance de 0:36 sur Tom Nezer. Lola Goessens est la première dame, avec un chrono de 24: 23. Sur la grande distance, Stephen Radelet l’emporte en 37: 38 devant Vincent Mottoul et Régis Ramelot. "Dès le départ, nous sommes partis avec un groupe de quatre. Moi je ne voulais pas partir vite, donc j’ai laissé faire, raconte Stephen Radelet. Je me suis retrouvé à 15-20 mètres derrière quelqu’un, sans savoir si c’était les 5 ou 10km. Je ne me suis pas précipité car j’avais Vincent Mottoul derrière moi, qui est un vrai diesel et performe plus en deuxième partie de course. En rattrapant le premier, après 1 tour et demi, il m’a en fait avoué qu’il faisait les 5 (rires). Je suis donc parti tout seul pour les deux dernières boucles où j’essayais de relancer pour ne pas faire un faux rythme car Vincent n’était pas loin. J’ai su garder le rythme et je ne me suis pas fait reprendre. Je suis très content et ce n’était pas le premier duel avec Vincent, on s’entend bien et on se retrouve souvent ensemble dans les joggings. C’était amusant de pouvoir faire un duel à distance pour une fois. Le gros avantage, c’était l’ambiance à tous les coins du parcours où nous étions toujours encouragés ".