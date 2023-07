Football (P2A): Huccorgne veut assurément taquiner le top 5

Ressasser le passé dans le cas de Huccorgne n’offre guère de motif de satisfaction, il est vrai. Mais un rapide coup d’œil dans le rétroviseur s’impose. Car il faut rappeler que cette équipe-là est descendue de P2 (trois ans) en P3 lors d’un test-match à Flémalle face à Amay qu’elle a perdu aux tirs au but. Cette rétrogradation laisse incontestablement des traces. "C’est le foot, râle encore Eric Heine. Mais dès le début, j’ai senti que se serait une saison compliquée. J’ai perdu Dhaeze et Obrou. Vu le budget, nous avions été obligés de rajeunir l’effectif. Honnêtement, il nous a manqué des gars capables d’aller au charbon. Mais je ne pointe absolument pas les jeunes comme fautifs. Au contraire, je pense que j’essaie d’aller chercher des éléments prometteurs à qui l’on ne donne pas la chance. Là, je veux être bien clair." Cela a le mérite d’être dit. Et d’un beau regard vis-à-vis de ces jeunes qui se sentent un peu délaissés. Bon, maintenant la vie continue. Et pour les Jaune et Noir, la saison se déroulera en P3. Le coach est conscient que la tâche s’annonce ardue. "En effet, le niveau de cette série est très relevé, poursuit le mentor. De plus, comme formation descendante, nous serons attendus partout. Mais je pense que nous avons construit une équipe capable d’évoluer dans le top 5. En fait, la plus compétitive possible. La même phalange qui aurait foulé les terrains de P2. Je voudrais d’ailleurs tirer un coup de chapeau à Hougardy, Hauteclair, Grommen et Bottin, des transferts qui s’étaient engagés avec nous avant le verdict final. Ces gars-là n’ont pas renié leur parole par la suite. Je les remercie. Ils seront d’un apport considérable pour encadrer les gamins moins expérimentés. Ce serait bien de vivre une saison moins stressante. Et de nouveau amuser nos supporters. J’espère aussi récupérer Dhaeze après son opération des croisés." Les portes d’un avenir fructueux sont ouvertes à ceux qui savent les pousser…