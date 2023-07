Tour de Wallonie 2023: le peloton rentre directement dans le vif du sujet entre Huy et Hamoir

Pour la première des cinq étapes programmée par l'ancien coureur professionnel Christophe Brandt. De Huy, la course ira vers Hamoir. "Ce sera déjà une belle journée, avec 2500 mètres de dénivelé positif", indique le patron de l'épreuve. "Nous partons de Huy et nous empruntons le bord de Meuse avant de monter vers le Condroz via la côte de Gives. Le début de cette première étape est assez roulant."

Avant l'apparition de plusieurs côtes, dont celles de Sur Sohère et de Nassogne. "Le peloton reprendra ensuite la direction du Condroz pour aller chercher la côte Sur les Tiennes à Somme-Leuze", poursuit Christophe Brandt. "Après Durbuy, on se dirige vers l'entrée du circuit local, d'un peu plus de 30 kilomètres à Tohogne. La finale de l'étape est assez vallonnée. La côte d'Oneux est située à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Je pense que cette étape assez exigeante constitue une bonne mise en jambes qui pourrait voir certaines tendances déjà se révéler, notamment grâce aux bonifications qui seront mises en jeu dans la finale. Je vois un sprint avec un groupe restreint à Hamoir."

Cela s'annonce donc déjà corsé, avec un plateau de haut niveau. "Nous n'avons pas le champion du monde Remco Evenepoel au départ", ajoute Christophe Brandt. "C'est une petite déception, surtout que nous avions placé un contre-la-montre assez long sur notre parcours, mardi, à Mons. Mais nous avons néanmoins une très belle affiche, avec notamment l'ancien double champion du monde du contre-la-montre Filippo Ganna, Arnaud De Lie, Arnaud Démare, Thibau Nys et bien d'autres. Notre épreuve a souvent aussi permis à des jeunes coureurs de se révéler, comme Dylan Teuns, Greg Van Avermaet."

Révélation de la saison avec sa deuxième place à la Flèche Wallonne ou sa victoire au Tour de Suisse, le Danois Mattias Skjlemose avait par exemple terminé troisième de l'édition 2022 du Tour de Wallonie.