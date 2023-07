Natation - Lucas Henveaux et Alisée Pisane vont vivre leur baptême du feu mondial au Japon

Lucas, Alisée, comment se sont passés votre trajet et vos premiers jours au Japon ?

Lucas Henveaux: J’étais aux États-Unis depuis la fin des championnats de Belgique (NDLR: disputés à la fin du mois d’avril). Je m’entraînais là-bas avec l’université de Californie. J’ai donc quitté San Francisco le 1er juillet pour arriver à Hong Kong le lendemain. Je me suis alors entraîné avec un groupe et un coach que je connais bien et avec qui j’avais préparé les championnats de Belgique. Le 12, j’ai rejoint l’équipe belge au Japon.

Alisée Pisane: Nous, avec l’équipe belge, nous sommes arrivés au Japon le 10 juillet. Et oui, maintenant, le jet-lag est digéré maintenant. Je me suis bien acclimatée même si cela n’a pas été agréable la première nuit. Je me suis réveillée à deux heures du matin sans pouvoir me rendormir. Cela a été dur. D’autant que les conditions ne sont pas simples, il fait plus de trente degrés.

Lucas Henveaux: On n’est pas loin des quarante même. Et l’atmosphère est super-humide. Il faut essayer de rester à l’intérieur le plus possible. Ce que je voulais, c’est arriver dans le fuseau horaire des championnats trois semaines avant le début de la compétition, ce que j’ai fait. Er je suis maintenant habitué. Mais il faut bien avouer que j’avais du mal avec l’humidité au départ. La respiration n’était pas évidente, mais c’est passé.

Une préparation en toute intimité

Vous n’avez jamais participé à des championnats du monde. À quoi vous attendez-vous une fois que vous serez sur le site de Fukuoka ?

Alisée Pisane: Nous ne sommes actuellement pas sur le site de la compétition (NDLR: l’interview a été réalisée lundi) puisque nous nous préparons à Beppu, à 1h30 de Fukuoka. Je ne me rends pas encore compte de l’immensité des infrastructures et nous n’avons pas encore vu les autres équipes. Mais je me doute que ça va être énorme. Pour l’instant, nous sommes dans notre coin.

Lucas Henveaux: Pour moi, ce sera ma deuxième compétition en équipe nationale après les championnats d’Europe de l’année dernière. Mais, ici, ce sera encore un cran au-dessus. Je m’attends à quelque chose d’assez grandiose avec pas mal de tension. Ce que j’ai vécu aux États-Unis va m’aider car les attentes y sont très élevées au niveau des championnats universitaires. Cela m’a bien préparé à ce que je vais vivre. Ce qui est chouette, c’est que le public japonais aime la natation.

Pas loin de leur meilleur niveau

Comment vous sentez-vous à l’aube de cette grande échéance ? Vous êtes proches de votre meilleur niveau ?

Alisée Pisane: Oui, je me sens en forme. Les sensations dans l’eau sont bonnes et les séries réalisées à l’entraînement ont été dans le bon sens. Après, je ne dirais pas que je suis à 100%, mais plutôt à 85 ou 88%. Cette année a quand même été difficile avec les différentes blessures. Oui, nous avons pu préparer ces Mondiaux, mais pas de manière optimale. J’ai connu une grosse blessure au genou au début du mois de mai. Je m’en suis remise mais ça a pris longtemps. Et je n’ai pu reprendre l’entraînement normal qu’au début du mois de juillet. Nous avons réussi à nous adapter et je reste convaincue que je vais pouvoir faire de belles choses.

Lucas Henveaux: Je me sens plutôt bien. J’ai fait un bon bloc de travail et l’affûtage se passe plutôt bien. Je pense que je peux dire que je suis en bonne forme physique juste avant le début de ces Mondiaux. Oui, je suis certainement à l’un des meilleurs niveaux auxquels j’ai été. Je me sens très bien, surtout sur 400 mètres. Après, il y a une différence entre l’entraînement et la compétition. Lors des championnats de Belgique, j’étais aussi en bonne forme physique mais j’ai dû nager tout seul devant. Ici, ce sera complètement différent. Il faudra voir ma vitesse en compétition car l’entraînement ne fait pas tout.

Les Jeux olympiques de Paris en ligne de mire

Qu’attendez-vous en termes de performances de ces Mondiaux ?

Alisée Pisane: Mon premier objectif sera de me rapprocher des minima à réaliser pour les JO de Paris. Voire même de me qualifier directement. Ces Mondiaux sont une des premières compétitions qualificatives pour Paris donc j’ai bien envie de tenter ma chance.

Lucas Henveaux : Ce sera la même chose pour moi. Je suis déjà qualifié pour les JO donc j’ai envie de bien les préparer. Et puis, il ne faut pas oublier que ce ne sera que la première fois que je vais affronter des nageurs du monde entier.

Cela veut-il dire que vous n’avez pas d’objectif à proprement dit pour ces championnats du monde ?

Alisée Pisane: Si, je veux simplement nager du mieux possible ! Actuellement, je possède le 23e ou 24e temps des engagées. Du coup, j’ai envie de gratter un maximum de places dans la hiérarchie et on verra bien où cela me mène. Mais vu que ce sont mes premiers Mondiaux, je ne sais pas trop ce que je peux viser, on verra bien.

Lucas Henveaux: Même si je suis en bonne forme physique, nager aux Mondiaux et complètement différent que de nager seul devant aux championnats de Belgique. Il va falloir gérer la pression du championnat et tout ce qu’il y a autour comme l’échauffement, la récupération, la nutrition, le sommeil… Si j’effectue mes plans de course, je peux m’attendre à des bons temps qui peuvent, pourquoi pas, m’amener en finale. Mais tout dépend aussi de comment les autres nagent. Et ça, je ne peux pas le contrôler.

Des expériences à l’étranger digérées différemment

Alors que Lucas a explosé depuis qu’il est parti au pays de l’Oncle Sam, vous avez décidé, Alisée, de revenir de France, où vous vous entraîniez auprès de Philippe Lucas, après seulement quelques mois. Vous aviez besoin de revenir dans un environnement plus familier ?

Alisée Pisane: Exactement, j’étais très contente de retrouver mon coach Edwin Vanspauwen. Après, j’ai pris beaucoup d’expérience en France. Et j’ai notamment engrangé beaucoup de confiance en moi et je l’ai ramenée en Belgique. J’ai aussi appris quelques conseils au niveau de l’entraînement. J’en suis revenue grandie.

Un groupe qui vit bien

Notre pays sera représenté par douze athlètes lors de cette compétition. Comment se passe la cohésion avec les autres membres de la délégation ?

Lucas Henveaux : Le groupe vit super-bien. Nous sommes vraiment très soudés, c’est une chouette équipe. Le groupe est plus important que l’année dernière l’Euro mais nous nous entendons bien, nous travaillons tous bien et nous possédons un excellent staff avec des coachs, des kinés et un analyste vidéo. Et puis, les dirigeants de la fédération vont également nous rejoindre prochainement. Je pense vraiment que nous pouvons faire quelque chose de bien. La natation belge s’est fortement améliorée cette année avec, notamment, les performances de Valentine Dumont, Florine Gaspard, Roos Vanooterdijk ou encore les miennes. Nous pouvons être optimistes mais ne vous attendez quand même pas à nous voir ramener dix médailles hein (rires).

Alisée Pisane: C’est vrai, cela se passe plutôt bien. Mais on ne s’entraîne quand même pas ensemble car nous pratiquons des disciplines différentes tout de même, ce qui influe sur les plannings. Oui, nous sommes ensemble dans l’eau, mais les entraînements sont différents. En tout cas, tout le monde est excité à l’idée de pouvoir participer à ces Mondiaux. Il existe une énergie vraiment positive dans le groupe.

Un pays culturellement très riche

Malgré un programme chargé, avez-vous eu l’occasion de visiter un peu le Japon ? Que pensez-vous de ce que vous avez pu voir ?

Alisée Pisane: Nous avons été invités par la ville de Beppu pour une visite guidée. Nous sommes allés voir plusieurs vestiges mais aussi des bains (NDLR: Beppu est considérée comme la ville thermale par excellence au Japon). Je n’ai pas tout compris cela se déroulait en japonais. Mais cette culture m’a toujours plu. J’ai toujours rêvé de visiter le Japon et je suis, du coup, très contente de réaliser deux rêves en même temps: participer aux Mondiaux et visiter le Japon. On peut dire que je me suis qualifiée la bonne idée (rires).

Lucas Henveaux: Le pays est vraiment magnifique. Et puis, l’accueil et l’hospitalité sont incroyables. J’avais déjà été en Chine, mais ce n’était pas du tout la même chose. Quand nous sommes arrivés à Beppu, nous avons été accueillis par le président de la fédération régionale avec un repas. Et puis, la ville est aussi assez chouette avec la station thermale. Cela se voit que le Japon aime la natation. Dans l’hôtel, les gens viennent nous trouver pour voir ce qu’on fait comme sport. Et quand on leur parle de la natation, ils savent que les championnats du monde se déroulent à Fukuoka. Ils sont au courant de ce qu’il se passe et nous souhaitent le meilleur.