Football (D3 ACFF): Wanze/Bas-Oha a repris les entraînements avec le sourire

Qui dit reprise, dit généralement aussi vérification de l’état de forme des joueurs. Et à première vue, Jean-Yves Mercenier n’a pas à s’inquiéter. Les joueurs semblent fit, et les jambes répondent bien aux différentes courses proposées par le coach mosan, en compagnie de Mika Fréson. D’ailleurs, ce dernier avait proposé un programme assez simple : dix minutes de jogging par ci, possession par là, saupoudrée de différents exercices d’étirements. Bref, la recette du succès pour l’équipe promue en D3 ACFF à l’issue d’une superbe campagne 2022-2023 ? Dans tous les cas, le groupe respire la confiance et la bonne ambiance s’en fait d’ailleurs immédiatement ressentir, en atteste le petit apéritif d’après entrainement.

Cette reprise, c’était aussi l’occasion de voir les nouvelles têtes comme Tom Wagemans ou Jérôme Bertrand. Le second cité, couthinois de source et formé à Antheit, attendait avec impatience ce retour. "Cela fait du bien de retourner sur les terrains. Le groupe m’a en tout cas fait bonne impression. Il me semble en tout cas que les ambitions explicitées par le comité sont dans nos cordes", analyse le désormais ancien joueur de Rochefort.

C’est sûr, Wanze/Bas-Oha veut garder les mêmes ingrédients que la défunte saison pour vivre une saison sans stress, ni pression. Et le week-end prochain à la mer va permettre à ce groupe qui mélange joueurs d’expérience et jeunesse de bien s’apprivoiser, pour obtenir des résultats à la hauteur des espérances. R.H.