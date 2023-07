Cette fois, Crisnée vise le tour final

Avec déjà 18 joueurs présents à l’entraînement, Crisnée est largement en avance sur son programme par rapport aux années précédentes. Et pour cause, entre retours et arrivées, la concurrence se fait rude chez les Mauves. Car oui, cette saison, l’équipe de Philippe Florkin vise grand. Tour final, top 3, rien ne semble trop grand pour l’une des meilleures équipes du deuxième tour de la défunte saison. " Nous avons loupé le tour final pour un point la saison dernière, mais ce n’est pas grave car ça n’était pas l’objectif, souligne Philippe Florkin. Nous avons pu construire un groupe et désormais, il faut essayer d’aller vers l’avant. J’ai pu recruter plusieurs joueurs d’excellentes qualités, nous devons nous fixer au minimum le tour final comme objectif. Dans le cas contraire, ça sera de ma responsabilité. "