Basket (R2): Jérôme Dessart, 25 ans à défendre Haneffe

Au sein d’une génération dorée, l’homme a vécu de nombreuses choses et rencontré des personnages marquants. "Je me souviens encore de la première fois où je suis monté au jeu en équipe A. Puis je n’oublierai pas quand nous avons eu la chance d’être cinq"Juniors"sur le terrain à Alost en coupe de Belgique, du temps de Barry Mitchell. Mais le meilleur moment reste la montée avec Thibault Wery de P1 en R2. On ne nous attendait pas à ce niveau et nous avons réussi, en équipe, à chercher cette montée. Ma seule déception, c’est de ne jamais avoir eu la chance de participer au Playoffs R2. On a tout le temps dû lutter avec les équipes pour éviter la descente alors que nous espérions mieux. "

Une analyse lucide de l’Haneffois, qui complète. "Nous avons manqué de prospects dans les catégories jeunes et adultes. Pour venir soutenir l’équipe première comme nous l’avions fait à l’époque. Maintenant, à part cela, je tiens vraiment à retenir tout le positif de ces différentes années. Cela m’a permis de grandir sportivement. Maintenant, pour encore progresser, il aurait peut-être fallu quitter le club…"

Ce qui n’a jamais été réellement dans l’esprit d’un joueur au sang rouge hesbignon. "Maintenant, j’ai tout de même un regret sur toutes ces dernières années car j’aurais vraiment aimé offrir un titre ou une montée à Benoît Tassin, mais les planètes ne se sont donc pas alignées. Toutes ces années, j’ai eu l’occasion de croiser la route de nombreuses personnes. Au coaching, je retiendrai tout particulièrement Renaud Leclercqs. Je l’ai vu jouer et il a réussi à me remotiver à jouer après le Covid. Son message n’est malheureusement pas passé dans l’équipe. Parmi mes coéquipiers, Jérôme Morel a toujours été un exemple. Il fallait l’avoir dans sa poche et pas contre soi, sinon tu morflais à l’entraînement! J’ai morflé en jeunes mais qu’est-ce que ça m’a fait du bien pour l’expérience!"

La semaine prochaine, le RBC Haneffe prendra la route de la reprise des entraînements et, comme un signe, c’est avec un team building entre la nouvelle R2 et la P3 que tout commencera. "Jé" ne sera donc pas très loin de ses anciens coéquipiers. "On va voir comment cela va se passer! Je n’ai pas touché un ballon pendant l’entre saison. J’ai même fait abstraction du basket depuis le dernier match (NDLR: Défaite lors du dernier match de championnat qui aurait dû entraîner la descente des Templiers, finalement sauvés suite au forfait volontaire de leurs adversaires). J’espère que cela va bien se passer. "