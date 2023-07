La Corrida d’Hermalle-sous-Huy arrive déjà ce jeudi

Comme chaque année, la Corrida d’Hermalle-sous-Huy débarque toujours la veille du 21 juillet, afin de pouvoir lancer préalablement les festivités nationales. L’occasion donc pour les amateurs du challenge condrusien de se mesurer à deux parcours sur un circuit long de 2.64km. François Defawe, l’un des organisateurs de l’événement, donne quelques informations supplémentaires sur les deux courses. " Nous n’avons pas changé nos parcours, car ils fonctionnent généralement très bien. Il y a donc deux courses : l’étape-sprint fait donc deux tours et la plus longue distance en fait 4. Il y a aussi une course pour les enfants longue de 500 mètres et qui est à 19h, soit une demi-heure avant les deux autres départs. "