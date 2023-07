Jehay B a-t-il trouvé le mélange parfait ?

Aux abords de la buvette du club, dimanche dernier, il ne fallait pas tendre l’oreille bien loin pour cerner l’objectif de Jehay B cette saison. "Le titre". Deux mots qui revenaient sur bon nombre de lèvres. Surtout les plus jeunes. Mais alors, excès de fougue et de confiance ou ambition légitime? "J’ai l’impression que nous serons dans une série plus compliquée, calme d’emblée Antoine Thomas à propos de la différence entre la P4B et la P4A. À court terme, le projet reste de rejoindre la P3 mais il n’y a aucune pression de résultat. Nous pouvons en tout cas viser le tour final."