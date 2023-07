Basket (P2): le club de Verlaine va vivre de profonds changements

Dans la région, Verlaine est le plus jeune club avec Condroz Modave Basketball. Des Verts créés en 2015 et qui ont vu leur projet se construire rapidement entre école de jeunes et des équipes adultes déjà arrivées en P2 tant chez les hommes que chez les dames. On savait cependant que cet été allait donner lieu à de multiples changements. Ainsi, cette semaine, le président historique du club Xavier Maleux a annoncé qu’il faisait un pas de côté. "En créant ce club, mon intention était double: placer Verlaine sur l’échiquier du basket provincial, mais également et surtout, de permettre aux jeunes de pratiquer ce sport. Et je n’aurais jamais pu espérer un tel résultat après 8 saisons. En plus des résultats seniors, nous pouvons nous targuer d’avoir mis en place une belle école de formation, allant des babys jusqu’aux U12! Et ce qui est encore plus gratifiant, c’est de savoir que certains de ces U12 sont nos babys d’il y a 8 ans! Maintenant, pour des raisons personnelles, j’ai décidé de faire un pas de côté afin de me concentrer sur ma vie privée. Je ne peux envisager de réaliser ma fonction de président à moitié ou partiellement!"