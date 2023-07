Jogging des éoliennes: Vandercam et Defawe s’imposent à Warnant-Dreye

Et concernant la course de 10km, Nicolas Vandercam a créé la petite surprise en s’imposant en solitaire. Habitué plutôt aux trails et en manque de compétition par rapport à la course à pied, le Huccorgnois est tout de même parvenu à distancer sur la fin de la course Julien Tilkin, pour terminer en 36 : 21, soit 24 secondes de mieux que son opposant direct. Le tout, dans des conditions pourtant dantesques. "Il faut savoir que je revenais de deux entrainements à vélo, et que j’ai d’ailleurs fait le trajet de chez moi à la course sur mon deux-roues, s’étonne Nicolas Vandercam. De base, je voulais courir la petite distance car je n’avais que trois courses dans les jambes mais ma femme m’a convaincu de prendre part à la longue distance et ça m’a finalement souri (rires). "

Sans repère de temps, Nicolas Vandercam a finalement décidé de courir à l’instinct, en suivant le groupe de tête jusqu’au moment de l’attaque. " Pour l’anecdote, je pense que je gagne grâce à mon adversaire. Au ravitaillement, je n’ai pas pris de bouteille d’eau car je ne voulais pas polluer et à l’inverse, lui a décidé de la prendre et l’a jeté à terre un kilomètre plus loin. Cela m’a énervé et j’ai eu un boost d’adrénaline, qui m’a permis de placer une attaque ! " Avec le succès que l’on connaît.

Defawe en préparation

Sur la distance sprint, Jean-Baptiste Defawe a fait parler toute sa vitesse pour s’imposer en 19 : 28, 4 secondes plus rapidement que son équipier Alexandre Pairoux. Pour l’athlète, cette victoire est importante en vue de la préparation des dix kilomètres de Namur, qui aura lieu le 28 juillet et pour lesquels le coureur espère battre son record personnel. "Avec Alexandre, nous avons décidé de faire la course à deux mais dans la dernière descente, j’ai créé un petit écart de quelques mètres qu’il n’a finalement jamais réussi à combler, analyse l’athlète. C’était une chouette ambiance, une bonne organisation. "

Du côté des dames, Irène Tosi s’est une nouvelle fois imposée sans la moindre contestation possible sur les dix kilomètres alors que sur la distance sprint, Lucie Collignon est parvenue à battre au sprint Klara Frison pour six petites secondes. Bref, de beaux vainqueurs pour une belle édition, qui espère passer la barre des deux cents coureurs lors de la saison 2024.