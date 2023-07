Football (Provinciale 3A): Warnant B se renforce avec deux joueurs et un test supplémentaire

Enfin, et c’est une petite surprise, Matéo Panepinto est actuellement en test et semble faire bonne figure. Le frère de Tom, actif du côté du RFC Liège, est un ancien buteur, passé par le RFC Huy et qui avait arrêté le football il y a quelque temps. Bref, des recrues jeunes, motivés, qui ne pourront être que positives pour la seconde équipe villersoise.