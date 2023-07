Football – P2A: Mika Descamps devient T1 de Burdinne en lieu et place de Manu Christiaens

Une revalidation qui suit son cours, mais qui prend, évidemment, du temps. "Je suis allé à se rencontre il y a de cela quinze jours et il n’a pas encore reçu l’autorisation de sortir en semaine. Et cela ne devrait pas arriver avant plusieurs mois. Il ne sait pas se déplacer et n’est donc pas capable d’entraîner", explique Charles Melchior.

Du temps, par contre, Burdinne n’en a plus. En effet, le championnat reprend dans moins de quatre semaines et, depuis la reprise, les séances sont dispensées par Arnaud Scalco, le préparateur physique. "On a poussé le délai au maximum pour voir si Manu serait capable d’être là pour la reprise du championnat. Mais ce ne sera pas le cas donc il fallait trouver une solution, poursuit le président burdinnois. On ne pouvait pas reprendre comme ça. En concertation avec Manu, on a donc décidé de prendre quelqu’un pour le remplacer. Nous avons contacté plusieurs personnes car nous recherchions un profil qui correspondait au noyau. Et nous sommes finalement tombés d’accord avec Mika Descamps (NDLR: qui avait repris l’équipe en seconde partie de saison l’année dernière). Il revient de vacances la semaine prochaine et prendra l’équipe en mains avec l’aide d’Arnaud Scalco."

Une solution qui ne devrait pas être qu’un intérim. "On ne sait pas quand Manu Christiaens sera prêt et on ne peut pas se foutre des gens avec un intérim de quelques mois. Mika Descamps fera la saison et trouvera un T2 en interne ou de l’extérieur, précise Charles Melchior. Je tiens à souligner qu’on n’écarte pas Manu Christiaens de notre projet mais on veut lui laisser le temps. Il a un énorme mental mais on ne se relève pas comme ça d’un AVC. Et on ne sait pas deviner quand il sera prêt. Le but est vraiment de le laisser revenir à 100% et on a trouvé une solution pour la saison en collaboration avec lui."

Voilà donc le noyau burdinnois en proie à un fameux changement à quelques semaines à peine de la reprise !