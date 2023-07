Cyclisme sur piste - Une médaille européenne et une sélection mondiale pour Thibaut Bernard: "C'est toujours un peu spécial"

Après y avoir obtenu la médaille d’argent, il y a douze mois, au niveau de la poursuite par équipe dans la sélection nationale belge, il est cette fois rentré de cet Euro disputé au Portugal avec une troisième place. Et une nouvelle médaille. De bronze, cette fois. "Cela ne s’est pas joué à grand-chose face aux Italiens qui nous ont devancés pour la deuxième place. Il y avait à peine trois dixièmes de seconde de différence. Par contre, il n’y avait pas photo pour la première place, pour la victoire. Les Anglais étaient vraiment au-dessus du lot."

Cette troisième place reste une nouvelle riche expérience pour le pistard de Cras-Avernas. Quels échos a-t-il reçu du sélectionneur national ? "Il sait que nous avons fait le maximum, répond Thibaut Bernard. On a fait ce qu’on pouvait avec les moyens que nous avions. Cette fois, comparé à l’an passé, nous ne pouvions plus compter sur Tuur Deens, qui n’est plus espoir et ne pouvait donc pas être aligné sur ces championnats d’Europe réservés aux moins de 23 ans. Tuur est vraiment costaud. Nous allons le récupérer pour les championnats du monde, en août, car, là, c’est le Mondial des élites. J’ai donc dû prendre sa place, en deuxième position dans notre quatuor. Nous avons dû changer de stratégie, ce n’était pas optimal, mais c’était certainement notre meilleure composition pour le moment."

Être en troisième ou en deuxième position dans cette poursuite par équipe, cela change quoi ? "Le deuxième doit prendre le relais, rouler en tête juste après le départ qui se fait à fond, au sprint. Et il doit mettre le tempo. J’y suis arrivé, mais cela fait quand même bien mal ! Le troisième a plus de temps pour récupérer entre le départ et son premier relais. En analysant la masse de travail, ce n’est vraiment pas une position facile ! Je suis donc content de la laisser à nouveau à Tuur aux championnats du monde, en août, en Écosse. Tuur, c’est une machine, il n’a pas de soucis à envoyer des watts."

Mais des watts, Thibaut Bernard en envoie aussi de plus en plus. Sinon, il ne serait pas un des piliers de l’équipe nationale de piste.

«Nous avons tous le regard tourné vers Glasgow»

Comme prévu, Thibaut Bernard a mis la route entre parenthèses en cette période estivale. Le coureur de Cras-Avernas ne pédale pas en compétition dans la fournaise ou sous les averses mais à l’abri, dans des vélodromes.

Après avoir disputé les championnats d’Europe des espoirs au Portugal, il a désormais les championnats du monde des élites dans le viseur. «Je suis rentré lundi soir et je décollerai à la fin du mois pour l’Écosse, détaille le membre de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team, qui est parfois appelé dans l’équipe première, celle des pros, sur la route. Maintenant, nous avons tous le regard tourné vers Glasgow, vers l’Écosse et ces championnats du monde.»

Qui aura la particularité d’être disputé à la même période que tous les Mondiaux dans les autres disciplines cyclistes, comme la route, le mountain-bike, le BMX, la piste et bien d’autres. Même s’il est désormais habitué à représenter la Belgique au niveau de la poursuite par équipes aux quatre coins du monde, être appelé en sélection nationale sur les championnats du monde reste un moment très fort dans la carrière d’un coureur. «C’est toujours un peu spécial, oui, commente le jeune coureur de 20 ans. Quand je participe aux manches de la Coupe des Nations avec l’équipe belge, comme en Indonésie ou au Canada, c’est n’est pas très suivi médiatiquement. Là, au Mondial, c’est différent. Il y a la télévision. J’étais d’ailleurs passé un peu à la RTBF l’an passé.»

Quel sera son objectif sur la piste écossaise? «Nous viserons le meilleur résultat possible, répond Thibaut Bernard. Nous jouerons directement gros, lors de notre entrée en piste, le 3 août. Il s’agira de tenter de se qualifier, d’intégrer le Top 8. Nous jouerons donc directement… notre finale, qui sera de passer le premier tour.»

Ensuite, ils aviseront au fil des jours, avec le but de chaque fois de se qualifier, pour atteindre le meilleur classement possible. D’ici au décollage pour l’Écosse, Thibaut Bernard va enchaîner les entraînements spécifiques sur la piste de Gand. «Nous allons certainement rouler plus vite que lors des championnats d’Europe, où il fallait maintenir un relais de deux fois deux tours. Avec Tuur dans l’équipe, ce sera sans doute un relais de deux tours et puis un autre d’un tour et demi.»

D’ici là, ils vont travailler l’enchaînement des relais, la combinaison d’un départ explosif et d’un tempo ensuite puissant et rapide, pour avoir la mécanique la mieux huilée possible aux Mondiaux.

Thibaut Bernard est le seul Wallon de l’équipe nationale sur piste, qui comprend, chez les hommes, au niveau du groupe dit endurance, Tuur Dans, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van Den Bossche et Noah Vandenbranden.