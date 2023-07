Basket-ball – Division 2: "Jipé" Darmont met un terme à son aventure à Comblain

Joueur polyvalent et à l’expérience vitale pendant toute la dernière saison, "Jipé" a expliqué son choix avec toute la sincérité qui est la sienne. "J’ai effectivement changé de travail il y a peu de temps et les horaires sont difficilement compatibles avec le sport de haut niveau. Pour jouer en D2 à mon âge, il faut être investi à 100% et, malheureusement, cela est impossible pour moi avec ces nouvelles obligations. De plus je souhaite suivre mon gamin au foot et ma fille au basket le plus possible. Cela n’aurait pas été possible avec mes horaires professionnels, les entraînements basket et ma vie de couple ! Je reste cependant disponible pour aider Comblain en cas de besoin et serai le premier supporter de cette merveilleuse bande de gars ! Je remercie également Ludovic Humblet, Christophe Henri et le comité d’avoir cru en moi. Et je les remercie de comprendre mon choix…. Faire les choses à moitié ne fait pas partie de ma mentalité donc je préfère me retirer… "

Enfant du club, l’homme était revenu pour un baroud d’honneur l’année dernière. Initialement, pour embrasser le rôle d’assistant coach puis, suite à l’arrêt d’un joueur, c’est une ultime saison, de très haut vol, que l’intérieur avait réalisé. En plus des points et de l’impact décisif dans les moments chauds de la saison, il avait surtout apporté ce charisme dans les vestiaires et toute l’expérience qui a permis de décrocher cette montée historique qu’il vivra donc comme supporter.