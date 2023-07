Volley-ball (Mondiaux U21) - Une septième place belge qui ravit les Wawas: "Il n'y a pas de quoi rougir"

Malheureusement pour eux, nos compatriotes n’ont pas été vernis au tirage en croisant avec la poule de l’Italie et du Brésil, soit deux des meilleures nations mondiales. "Mais comme le coach l’a dit, si on veut aller dans le dernier carré, il faut aussi battre les meilleures équipes, peu importe le stade du tournoi" admet Pierre Perin. "Ce n’était pas de chance, mais ça fait partie du jeu ", complète son habituel entraîneur en Hesbaye.

Et ça n’a pas manqué, malgré une superbe résistance, la Belgique n’a connu que la défaite dans cette poule F, 3-1 contre le Brésil et 3-2 contre l’Argentine et l’Italie. "On a fait trembler le Brésil et l’Italie, qui finit deuxième de la compétition. Dans ces matchs de haut niveau, les meilleures équipes arrivent à faire la différence sur un petit détail. Il nous a manqué ce petit truc en plus " regrette Fred Servotte. "Cela se joue à pas grand-chose ", ajoute Pierre Perin. "Nous ne sommes pas passés loin en faisant de super-matchs, insiste, de son côté, Damien Dupont. Mais on n’arrive pas à conclure. Je pense que l’Italie et le Brésil étaient un brin plus forts mais l’Argentine a mieux géré le money-time."

Les espoirs de podium envolés, les Belges devaient se reconcentrer sur la suite de la compétition. Pas facile évidemment, d’autant que les matchs s’enchaînent et les adversaires n’en sont pas moins talentueux. Comme le prouve cette cinglante défaite 3-0 face à la Pologne, tenante du titre. Mais la compétition s’est finalement bien terminée grâce au succès sur la Thailande pour décrocher une septième place finale. "Oui, forcément, il y a de la déception, même si on ne la montre pas. Après, quand on voit les équipes qui nous précèdent, il n’y a pas de quoi rougir ", martèle Pierre Perin, rejoint par Fred Servotte et Damien Dupont. "On termine derrière des nations référence dans la discipline. En conclusion, je dirai que nous sommes à la place qu’on mérite en ayant donné le maximum", ose le premier cité. "C’est un classement honnête car le gros objectif était d’être dans les huit premiers, rappelle Damien Dupont. Mais nous sommes à deux doigts d’être dans le carré final. Donc je dirais que c’est bien, mais que ça aurait pu être très bien."

Qu’importe, après un périple de douze heures pour revenir de Bahrein, notre équipe nationale U21 était de retour en Belgique avec le sentiment du devoir accompli.

«Une expérience enrichissante à tous les niveaux»

Si Pierre Perin est désormais un habitué des sélections nationales chez les jeunes, ces championnats du monde étaient une grande première, en volley en tout cas, pour Fred Servotte et Damien Dupont.

Et le moins que l’on puisse écrire est qu’avec huit matchs disputés en à peine deux semaines, les membres du staff n’ont pas chômé. «J’ai apprécié ce rôle beaucoup plus intense que dans une saison classique avec un match par week-end, confirme Damien Dupont, scouteur dans l’équipe dirigée par Michel Marien. En sortant d’un match, on n’avait pas le temps de souffler et on était déjà dans la préparation du suivant. On n’a jamais arrêté. Les joueurs, eux, ont du temps pour eux mais nous, dans le staff, on travaillait parfois jusqu’à une heure du matin. Mais c’était une expérience enrichissante à tous les niveaux. Je suis super content d’avoir fait partie de l’aventure, d’avoir fait partie de ce groupe avec des joueurs au top sportivement et humainement.»

En tant que coah adjoint, un poste qu’il retrouvait, Fred Servotte a, lui aussi, beaucoup appris, lui qui n’est jamais avare d’une expérience supplémentaire. «Ce genre d’événements permet évidemment d’apprendre de nouvelles choses, confie l’entraîneur principal de Waremme Volley. Ce fut aussi une riche expérience en termes d’échanges, on a appris à connaître de nouvelles personnes intéressantes. Vivre avec les joueurs durant deux semaines dans un tournoi très relevé, c’était une belle expérience.»

Des propos corroborés par Pierre Perin, lui qui ne partait dans la peau d’un titulaire et qui a finalement reçu énormément de temps de jeu. «C’est vrai, je suis assez satisfait de mon tournoi, opine l’ailier. Je partais dans l’idée de ne pas trop jouer car trois coéquipiers étaient devant moi dans la hiérarchie. Cela ne me dérangeait pas, je respecte les choix du coach. Mais Lennert Belaert a connu des soucis de dos puis Sietse De Bruyn, après un bon match contre la République tchèque, a connu une rencontre plus difficile contre les États-Unis. Du coup, je suis rentré, je me suis bien débrouillé et j’ai enchaîné les matchs. Malheureusement, j’étais un peu blessé à l’épaule contre l’Italie et je n’ai pas joué, tout comme le dernier match. Mais quand j’ai pu jouer, je peux dire que je suis satisfait de ce que j’ai montré.»

Place maintenant à un petit peu de repos pour les trois hommes. Même si Damien Dupont s’envolera vite pour la Roumanie en vue de l’Euro U22 de beach-volley. Fred Servotte va, lui, déjà préparer la prochaine saison en salle de Waremme Volley alors que Pierre Perin va… se plonger dans ses cahiers pour préparer ses examens de repêchage.