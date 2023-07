Triathlon sprint - La Saint-Georgienne Françoise Théate rafle un nouveau titre mondial

Il y a trente ans, des collègues l’ont encouragée à reprendre la natation. Contre toute attente, les résultats se sont révélés excellents, à tel point qu’elle est devenue championne d’Europe et du monde de triathlon dans les catégories des dames de plus de 40, 45, 50 et 55 ans.

Nous l’avions rencontrée dimanche dernier, alors qu’elle venait de remporter le 1600 mètres libre en Meuse à Huy. Elle nous disait avoir rendez-vous ce vendredi à Hambourg pour tenter de remporter un nouveau titre de championne du monde. "Je suis partie sans combinaison en natation et je suis sortie la première après 750 mètres (NDLR: dans un chrono de 11:44), raconte la triathlète. Pour les 20 kilomètres à vélo (NDLR: parcourus en 35: 36), j’ai opté pour mes baskets afin de ne pas perdre de temps. Je m’attendais à être rejointe, mais non, j’ai débuté les 5km (NDLR: avalés en 21:43) à pied en tête. Là, je me suis dit, sauf accident, ce qui peut arriver, que j’allais l’emporter. "

Elle a eu raison Françoise, car elle n’a pas relâché son effort pour réaliser un temps canon (1h15: 26). Elle précède de deux minutes une Allemande, suivie d’une Anglaise et de deux Américaines à plus de trois minutes. Autant vous dire que du côté de Saint-Georges, le cœur était à la fête.

"Ici aussi, sourit Françoise. J’ai bu deux verres de vin. Puis je suis allée assister aux courses d’autres catégories. Maintenant, je lorgne les championnats d’Europe qui auront lieu à Menin. " Avec un nouveau succès en ligne de mire.