Tennis de table: la Coupe du Condroz, rebaptisée la Coupe Jean Opitom, va renaître de ses cendres

Alors qu’elle avait débarqué dans les années 80, la Coupe du Condroz s’était éteinte peu avant le Covid, suite à un manque de soutien. Mais depuis quelque temps, des voix s’élevaient afin que cet événement incontournable pour les amateurs de tennis de table revienne au calendrier, avec un concept semblable à ce qui était connu dans le passé. " On conservera le principe d’équipe de deux ou trois joueurs avec quatre simples et un double, décrit Michel Heinesche. Les matchs se déroulent en trois sets gagnants, par handicap, pour que tous les participants puissent avoir les mêmes chances de victoire finale."

Le retourde celle que l’on doit désormais appeler la Coupe Jean Opitom semble en tout cas ravir les différents clubs de la région. Des joueurs de Tihange, Wanze, Bas-Oha, Saint-Georges, Marchin, Clavier et bien d’autres ont déjà confirmé leur présence. "Mais si vous êtes seul, vous pouvez quand même vous inscrire et on vous trouvera sans problème une équipe, souligne le président antheitois. Il n’est pas obligatoire d’être du même club. Nous sommes pour le moment une quinzaine d’équipes, mais nous pouvons espérer encore bien monter dans le nombre de participants. Les rencontres se dérouleront du lundi au jeudi. Notre salle sera toujours disponible, sur rendez-vous."

Et s’il est évidemment toujours possible de s’inscrire jusqu’au 10 août pour ce que beaucoup considéraient comme le tournoi parfait pour préparer sa saison, il est intéressant de noter que le tirage au sort se déroulera le samedi 12 août à 17h30 dans la salle des Patapongistes, à Antheit.

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Michel Heinesche au 0472/31.32.69.