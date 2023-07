Football (P4C) - Alex Liebens ne veut plus se faire peur avec Anthisnes: "Je ne suis pas là pour faire de la figuration"

Pour éviter de connaître pareil début de saison, Anthisnes a appris de ses erreurs et l’ancien coach d’Amay n’a pas lésiné sur le travail puisqu’il a dispensé son premier entraînement… le 4 juillet dernier. "Certains pensent que c’est beaucoup trop tôt mais je sais ce que je fais. Je n’ai pas envie de retrouver le groupe dans l’état où je l’ai pris quand je suis arrivé en cours de saison", explique le coach.

Si beaucoup d’Anthisnois ont prolongé, huit nouvelles têtes sont arrivées. On pense notamment à Delhalle et Bayonnet qui doivent permettre au noyau de retrouver le niveau qui était le sien en 2021-2022. Une saison où le club avait terminé deuxième derrière Strée. "Avec de telles installations et un comité aussi motivé, Anthisnes doit évoluer en P3. Sur papier, l’équipe est très bien balancée mais je vise simplement le tour final. Il y a d’autres cadors comme Chevron, Tilff B ou Oneux. poursuit Alexandre Liebens. Le premier objectif sera de ne plus figurer dans le ventre mou et de regarder vers le haut. Je n’ai plus envie de courir après les autres, ce n’est pas bon pour mon cœur (rires). Ici, tout est mis en œuvre pour qu’on puisse passer un cap, d’autant qu’il y a pas mal de supporters."

Les Claessens et consorts passeront rapidement au révélateur en recevant Poulseur avant de se déplacer à Fraiture. Aux Anthisnois de prouver qu’ils ont bel et bien progressé.