Football (D3 ACFF): une grande première pour la Royale Union Hutoise

À Solières, tous les signaux sont au vert. Deux, voire trois absents sont à noter, toujours en vacances ou arrivant en retard, mais l’ensemble de l’équipe a répondu par la positive et dans une ambiance conviviale et ambitieuse. Pendant que certains effacent les derniers moments liés à la descente de l’ancien Solières Sport, d’autres se tournent déjà vers l’avenir et la préparation qui leur est donnée. Robin Bartholomé, ancien solièrois attendait cet entraînement avec impatience. "Le temps devenait long à la maison, sourit l’un des plus anciens du groupe. Dans une semaine ou deux, on sera déjà fixé sur la suite de l’aventure. Actuellement il est trop tôt pour se positionner. Même si je sais qu’il y a un objectif très clair qui est de jouer les premières places. L’équipe a été bien ficelée et j’espère juste que la sauce prenne."

Même son de cloche du côté de l’ancien hutois Christian Nzoigba. Oscillant depuis plusieurs saisons entre la P3 et la D3 du feu RFC Huy, ‘Saï-Saï’ voit grand pour cette nouvelle entité. "On vise grand comparé à l’an dernier, lance d’entrée le milieu de terrain. On ne joue plus les mêmes places que la saison dernière. On espère ramener cette équipe en D2ACFF, à sa place. Personnellement, ma motivation est décuplée car on va jouer la tête. Et il ne faut pas oublier que je suis un Hutois et que c’est le club de ma ville. Je donnerai tout."

Mais qu’en est-il de l’avis du maître d’orchestre hutois, Pascal Bairamjan? "Je pense qu’il est difficile de donner un ressenti maintenant comme je ne connais pas parfaitement tout le groupe, avoue l’entraîneur hutois. Il faut dire que le premier objectif est de d’abord reformer deux groupes en un au vu de la fusion entre Huy et Solières. Du côté sportif, c’est en tout cas bien parti."

Un noyau qu’il a fallu convaincre via des ambitions. "Il est clair que suite à différents éléments non fondés de l’an dernier, notre réputation a pris un coup, ajoute celui qui sera épaulé par David Pauly. On a essayé de réaliser quelque chose de bien et j’y crois." Concernant la pression ? "Ça ne se fera pas du jour au lendemain, Mais je pense qu’il y a d’autres endroits pour l’avoir que sur un terrain de football", conclut le premier entraîneur de cette nouvelle Royale Union Hutoise.