En effet, pas moins de quarante pour cent du noyau a été remplacé. Exit donc les Yilmaz, Guilmi, Messaoudi et autres.

Fort d’un noyau d’une vingtaine de joueurs, le duo Miceli - Detilloux avait concocté un entraînement mixte avec un petit cross pour démarrer, suivi d’exercices sur le second terrain du club. Quelques cadors comme Doneux, Masset, Lecerf, Biersard et Nlend manquaient à l’appel, mais l’effectif devrait être au complet la semaine prochaine avant de rencontrer Mormont le 1er aout, Aywaille le 8 aout et Seraing B le 15 aout en match amical. "Cette année, nous reprenons un peu plus tard car nous n’entrerons en coupe de Belgique qu’au troisième tour le 13 aout contre une équipe néerlandophone ", explique le T1 et CQ de Hamoir, Raphaël Miceli.

Au niveau des ambitions, l’homme fort des Rats ne tourne pas autour du pot: "Mons et Rochefort rejoignent la série où nous avons terminé onzième. Donc terminer à la treizième place serait logique."

Coup de bluff ou pas, le staff hamoirien ne veut pas s’emballer. Et quand on pose la question de savoir quel sera le top 3, "Raf" Miceli ne botte pas en touche mais affirme: "Il est tout à fait impossible de déterminer un top 3. Un top 7 serait plus facile car beaucoup d’équipes sont capables de briguer les accessits."

Les comitards hamoiriens sont eux moins prudents et s’accordent pour pointer Hamoir dans le ventre mou.

Au niveau des joueurs en test, impossible de savoir d’où viennent les trois garçons présents lundi. Tout au plus, on peut dire qu’un des trois est un garçon de 18 ans venu d’Italie. Dans les nouveaux, on remarquait directement que les Colson et Fransquet ne tarderont pas à prendre leurs marques. Bien aidés aussi par un Jérôme Lahaque qui se remet d’une opération au ménisque et qui, fidèle à son habitude, n’était pas le dernier pour motiver les troupes.

Bref, si Hamoir n’affiche pas les mêmes ambitions que l’année dernière, on peut déjà dire que l’ambiance risque rapidement d’être au beau fixe.