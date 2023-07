Football (D2 ACFF): Avec cinq tests, Stockay a refoulé la pelouse

Cette reprise des entraînements nous a aussi permis de revoir avec plaisir deux têtes bien connues, mais absentes depuis le 13 novembre et un déplacement à Acren : Tom Boulenger et Richie Kitoko. "Je me sens bien, j’espère d’ailleurs être de retour pour le début de championnat fin août, sourit le jeune numéro 20 du club. Je ne veux pas me précipiter mais évidemment, voir l’équipe reprendre l’entraînement, ça donne envie. " De son côté, Richie Kitoko en a pour un peu plus longtemps. Légèrement boitillant durant ses tours de terrain, le milieu de terrain phare du club donne tout de même des signes optimistes. "Je me sens de mieux en mieux, j’espère être de retour en novembre " lâchait-il d’ailleurs entre plusieurs foulées.

Cinq tests à l’oeuvre

Ce n’est un secret pour personne, le noyau stockali est loin, très loin d’être au complet. Plusieurs renforts doivent encore arriver. Et pour ce retour sur les prairies, Stockay n’a pas hésité en testant cinq éléments. Pedro Junior, un élément défensif, Avelinno Youssef El Kaltali, un milieu défensif, Loïc Kasabola, un attaquant et Moise Zingi Mbalo, un défenseur ainsi que Matteo Peiremans, un milieu de terrain passé par l’Olympic de Charleroi ont tous les cinq faits l’entraînement avec le groupe et qui ne cherchent qu’à convaincre le staff de ce qu’ils peuvent apporter.

Dans tous les cas, l’apport de plusieurs éléments offensifs semble indispensable pour la réalisation d’une bonne saison. Mais cela, le club en est bien conscient.