Menée 0-2, la Belgique l’emporte 3-2 et arrache sa qualification pour les quarts de finale à l’Euro U19 de tennis de table (vidéo)

Menés 0-2, nos compatriotes ont dû puiser dans leurs réserves pour renverser la vapeur et s’offrir une remontada. Louis Laffineur s’est d’abord incliné à la belle face à Kas Van Oost, avant que Tom Closset ne subisse la loi de Gabrielius Camara 0-3. Alessi Massart a permis à la Belgique de rester dans la partie grâce à son succès contre Milo De Boer au cinquième set. À 1-2, Laffineur prend sa revanche et s’impose face à Camara 3 sets à 1. La dernière rencontre est palpitante entre Closset et Van Oost. Dos au mur et mené 2 sets à 0, le Marneffois parvient à tout de même à l’emporter à la belle. Les Belges exultent.

Euro U19 ©Instagram

Tom Closset, Per Gevers, Tim Giltia, Louis Laffineur et Alessi Massart affronteront ce lundi, l’Allemagne pour une place dans le dernier carré. L’année passée, les Belges avaient décroché la médaille de bronze.