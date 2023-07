Football - Match amicaux: Victorieux, Fize et Hannut engrangent de la confiance

À commencer par Fize qui, dimanche après-midi, recevait Couthuin, promu en P2. Une rencontre qui s’est bien déroulée les Fizois puisqu’ils se sont imposés 4-0 grâce à des buts de Henrot, Tihon, Wynants et Piccoli. "C’était 2-0 à la pause, complète Éric Thirion, qui ne pouvait compter que sur seize joueurs puisque dix éléments étaient absents. Après une semaine d’entraînement, avec une toute nouvelle équipe, on ne peut qu’être satisfait du résultat. La manière a été bonne également. J’avais donné peu de consignes, car on n’a pas encore su travailler tout ce qu’on voulait, mais elles ont été bien respectées. C’est bien de commencer cette préparation positivement, mais il faut aussi rester les pieds sur terre. En tout cas, le collectif m’a vraiment bien plu. "

Dès ce mardi, lors de la prochaine séance d’entraînement, Eyckmans, Lallemand, Beaupain, Mayanga, Van Roosebeke et Matriche seront de retour dans le groupe. Juste à temps pour les duels face à Evelette et Sprimont, prévus respectivement mercredi et samedi.

De leur côté, les Hannutois avaient pris la direction du Brabant wallon ce dimanche soir pour y défier Orp-Noduwez, une formation de P3. "Mais c’était vraiment une belle équipe qui jouerait, je pense, les sept ou huit premières places en P2A dans notre province. Elle s’est renforcée avec plusieurs joueurs qui viennent de P1 namuroise et elle nous a proposé pas mal de répondant", admet Jofray Hella.

Si bien que les Verts l’ont finalement emporté 2-3 au terme d’un chassé-croisé avec des buts hesbignons signés Geuns, Charlier et Louis. "Sans Lionel Loyaerts, Javaux, Adrovic, Crotteux, Dokens ou encore Dreze, nous avons joué avec pas mal de jeunes. Et notamment Loris Magnetico, 16 ans et demi, qui a évolué en tant que médian défensif. Pour son premier match en équipe première, il a été relax, présent dans les duels et a eu peu de déchet, développe le coach hannutois. Il est trop tôt pour tirer des enseignements mais je suis très content pour une reprise. Il y a du boulot, c’est normal sinon je ne serai pas là, mais les qualités sont là. Il va maintenant falloir bosser pour mettre tout ça en place."

Et les échéances vont s’enchaîner pour Hannut qui défiera La Clavinoise ce mardi avant un vrai test face à Waremme dimanche lors d’une nouvelle rencontre amicale.