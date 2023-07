Football - Matchs amicaux: Premier petit test pour Verlaine, Fize, Geer et Hannut ce week-end

Toujours samedi, à 19h cette fois, jolie rencontre prévue également entre Thisnes, champion de P3A en titre et l’un des favoris au sacre en P2 pour la saison à venir, et Geer, qui a avancé des ambitions élevées pour l’exercice 2023-2024. L’occasion pour Nicolas Henkinet de voir si ses nouvelles recrues ont d’ores et déjà trouvé leur place dans le noyau.

Dimanche, nos deux autres formations de P1 seront sur le pont. Et ce, de manière on ne peut plus logique puisque leur championnat reprendra dans quatre semaines déjà. à commencer par Fize qui recevra le Couthuin de Manu Wilmet à 16 heures. Un premier petit test pour les troupes d’Éric Thirion, qui devront trouver leurs marques après avoir connu un mercato très agité dans tous les sens. Nul doute que les supporters fizois risquent d’être quelque peu désemparés avec les nombreuses nouvelles têtes présentes dans les rangs des Sang et Marine.

Enfin, en soirée, à 19h30, Hannut se déplacera dans le Brabant, à Orp-Noduwez, une formation de P3, pour une première prestation sous les ordres de Jofray Hella. De quoi, déjà, tirer certains enseignements après les premières séances d’entraînement de cette semaine.