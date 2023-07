Athlétisme - Six records personnels en sept courses cet été pour Chloé Herbiet: "Je me suis vraiment surprise"

Et celle qui est désormais installée à Huy l’a prouvé. Son palmarès estival est tout simplement impressionnant: sept courses disputées et… six records personnels (NDLR: deux sur 3 000 mètres, deux sur 5 000 mètres, un sur 1 500 mètres et un sur 10 000 mètres). "Maintenant que ma saison est terminée, je peux le dire, elle est 100% réussie. Je n’ai pas le moindre regret, abonde Chloé Herbiet. Je me suis vraiment surprise au cours de cette saison estivale. J’ai senti, dès les cross, que j’avais bien évolué mais cette évolution était difficile à quantifier car il n’y a pas de chrono à proprement dit. Tout s’est révélé sur la piste avec des chronos auxquels je ne m’attendais pas. J’ai pris une claque positive. "

Une évolution en termes de chronos, mais aussi de statut comme Chloé Herbiet a pu le vérifier ce mercredi, elle qui a été sollicitée de toutes parts par les médias et les spectateurs. "Je ne m’attendais pas à devoir signer des autographes. Mais cela fait chaud au cœur. Quand j’ai quitté la piste pour retourner au stade d’échauffement, j’ai entendu des cris d’enfants qui voulaient mon dossard, une photo. J’en avais la larme à l’œil, raconte-t-elle, toujours un peu émue. J’ai terminé douzième, dans une course hyper relevée, mais les gens ont été impressionnés par ma performance. C’est gai d’être soutenue comme cela, ça m’encourage encore plus, car je cours aussi pour eux. "

Et si nous ne sommes qu’à la mi-juillet, on ne reverra plus Chloé Herbiet en compétition sur la piste d’ici plusieurs mois. Et pour cause, elle va partir en stage à Font-Romeu avant de s’aligner sur le semi-marathon de Copenhague en vue de son premier marathon, prévu à Eindhoven le 7 octobre. "Ce sera ma première expérience donc il me servira à voir si nous sommes dans le bon. Je ne sais pas à quoi m’attendre mais je vais essayer de bien gérer les ravitaillements et apprendre des erreurs que je pourrai faire. Je n’aurai aucun stress." Un baptême du feu qui doit, on l’espère, la mener vers une qualification olympique pour Paris 2024.