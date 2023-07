Athlétisme - Malo Robert, la nouvelle pépite du Huy Athletic Club

Et, ce mercredi, le jeune Hutois a sans doute connu son heure de gloire lors du meeting de la Province de Liège. Placé en avant-programme, il est arrivé à Naimette avec un temps de référence de 4:28.30 et a réalisé un superbe chrono de 4:25.79. "Et pourtant, j’y allais plutôt pour le plaisir, je n’avais aucune pression. Je voulais simplement profiter du moment. Je ne m’étais pas mis de chrono en tête mais j’étais évidemment heureux de réaliser un tel temps. D’autant plus qu’il me permet de me qualifier pour les championnats de Belgique cadets. Je voulais surtout aller aux LBFA car je pensais qu’il allait être difficile, vu que je suis encore dans la première année de ma catégorie, de me qualifier pour les Nationaux. Mais là, l’objectif est déjà plus que rempli " savoure Malo Robert.

Et pourquoi ne pas rêver d’un podium au vu de la forme qu’il tient ? "Je vais plutôt partir sur une idée de Top 5 aux championnats francophones. Et pour les championnats de Belgique, ce sera plutôt dans une optique de plaisir. Disons que j’aurai plus d’ambition l’an prochain et je viserai sans doute les médailles."

Celui qui rêve de représenter la Belgique sur des compétitions internationales en cross a donc opéré le bon choix il y a de cela quelques mois en rejoignant le groupe d’Alexandre Macors et de Christophe Melin. "Deux choses expliquent ses performances actuelles: son travail régulier et son âge. Aux environs de 14 ans, chaque athlète progresse naturellement, pointe le premier cité. Mais oui, c’est sa saison, il ne fait que progresser. Lors des championnats francophones et nationaux, on pourra vraiment mesurer son niveau. " Mais nul doute que Malo Robert n’a pas fini de nous surprendre !