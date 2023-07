Trois ans après avoir arrêté le football, Jean-Yves Petitjean a rechaussé ses crampons à Haneffe (P4A): "Je serai la cinquième roue du carrosse"

Ce mardi, le médian a retouché un ballon pour la première fois depuis trois ans avec les Templiers. Jean-Yves Petitjean, qui a évolué de nombreuses saisons à Verlaine, ne devrait toutefois pas être présent tout le temps. "Je me suis affilié là-bas mais il n’y a encore aucune décision qui a été prise concernant la suite. J’habite à une minute du terrain et, au lieu d’aller courir, j’avais envie de retoucher le ballon, explique le sportif de 35 ans. Les sensations ne sont évidemment plus les mêmes qu’auparavant et je sens que j’ai arrêté ce sport durant trois ans (rires)."

Chez les Templiers, Jean-Yves Petitjean a retrouvé son premier coach, Alain Jeanfils. "Il a fini par me convaincre de revenir avec lui, sourit le médian. Je l’ai côtoyé durant plusieurs saisons. Avec Alain, le courant est toujours passé et je l’apprécie beaucoup. Je connais également plusieurs joueurs du noyau à Haneffe et l’ambiance est vraiment sympa dans le groupe."

Même si l’ancien Fizois ne devrait pas s’aligner en championnat régulièrement, il pourrait dépanner à quelques reprises. "Je serai la cinquième roue du carrosse. Il y a d’autres joueurs bien plus forts que moi dans le noyau. Je ne me mets d’ailleurs aucune pression, rien n’est prédéfini. Je viendrai m’entraîner quand j’ai le temps. Si le coach m’appelle pendant la saison, je répondrai sans doute favorablement", dit-il.

En voilà une excellente nouvelle tant le joueur est apprécié dans tous les clubs où il est passé.