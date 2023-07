Fun Cup - Hankook 25 hours: Le Hutois Kevin Balthazar et le Fizois Lucas Taelman à l'assaut du Raidillon face à 500 pilotes

En catégorie "FUN", un autre régional, Lucas Taelman veut jouer devant. Vainqueur à trois reprises dans sa catégorie cette année, l’équipage arrive à Spa en leader de la catégorie. Et il compte bien consolider son avance. "On est assez bien installé en tête, malgré un abandon cette saison, donc on veut vraiment gagner ce week-end, aussi bien en Fun qu’au général. On sait qu’on sait le faire, on a la vitesse et le rythme pour", prévient le jeune Fizois de 17 ans, qui en sera à son deuxième départ des 25h cette année. En effet, s’il ne compte pas de pilote "Top Gun" dans ses rangs, l’équipage est tout de même dans le sillage des meilleurs depuis le début de la saison. Avec ses coéquipiers, Louis Mazuin et Nathan Brauns et l’équipe Mazuin Sport, l’entente est très bonne. "On a une bonne cohésion au sein de l’équipe, on essaie de se booster, de se motiver, et de progresser ensemble."

Leaders en catégorie "PURE" (NDLR: pilotes dont l’unique expérience en sport automobile est la Fun Cup), le team AC Motorsport, de Couthuin, sera également présent, avec, entre autres, une voiture 100% "Schtroumpf", aux couleurs de cette édition 2023 des 25h.

500 pilotes

Si les Hankook 25 Hours sont la course la plus longue du monde, elle est également l’une de celle qui rassemble le plus de pilotes. Avec plus de 120 coccinelles au départ, ce ne seront pas moins de 500 pilotes au total qui se relaieront sur la piste tout au long du week-end. Au général, on peut compter sur certains bolides pour monter sur le podium final. Déjà victorieuse à trois reprises de l’épreuve, l’équipe M3M avec Cédric Bollen (six victoires), Michaël Leenders (trois succès) et Lucca Ayari (1er en 2022) compte chez elle des pilotes qui connaissent la recette pour s’imposer. Sur la 24 Groupe Lemoine by M3M Racing, ils seront associés à Matteo Raspatelli, dont la vélocité n’est plus à démontrer.

Les autres habitués de la Fun Cup veulent toutefois éviter la défaite à tout prix. À commencer par ceux qui sont actuellement en tête du championnat: la 80 Milo Socardenne (Kevin Caprasse-Lorenzo Donniacuo-Timo Van Impe-Ludovic Bellinato-Christophe Nivarlet) et la 80 Milo Tourneur des champions en titre. Simon Tourneur, Gilles Verleyen et Guillaume Mondron, qui seront rejoints par l’ancien pilote officiel Bentley en GT3, Maxime Soulet. Troisième de la compétition générale, la 89 Milo HHH de la famille Hommerson a aussi de beaux arguments à faire valoir en compagnie de Max van Splunteren.