Football - Steve Babitz ou les adieux d’un gentleman du football régional: "J'avais peur de faire l'année de trop"

Car oui, même s’il n’a débarqué dans notre arrondissement qu’à 22 ans, après avoir été formé au RFC Liège avant de se révéler à Montegnée, le Juprellois a marqué le football huy-waremmien de son empreinte. Huy, Solières, Amay, Fize et enfin Momalle, il aura toujours fait l’unanimité, les messages sur les réseaux sociaux n’ayant cessé d’affluer toute au long de la journée après l’annonce de sa retraite.

Et il n’a pas marqué que les esprits de ses coéquipiers, coachs ou même dirigeants, mais aussi ceux des journalistes. Si bien qu’il faisait même partie de la sélection des cinq candidats au titre de latéral droit de la décennie décerné par votre journal et finalement attribué à Aladin Adrovic. "Et pourtant, chez les jeunes et à Montegnée, j’étais plutôt un joueur de flanc voire un neuf et demi, rappelle Steve Babitz. Puis, après une année à Huy où je n’avais pas vraiment décollé, Alain Dheur a eu la merveilleuse idée de me replacer au back droit. Et j’y suis resté, sauf sous Philippe Gustin où j’évoluais au milieu de terrain, ce qui avait plutôt bien fonctionné. "

Une longue réflexion

Mais après 21 ans à écumer les terrains des quatre coins du pays, et même presque 35 si on y ajoute ses années de formation, Steve Babitz a décidé de dire stop, tout simplement. "J’ai pris le temps de réfléchir après une année plus compliquée. Dans l’ensemble, cette année ne m’avait pas marqué. Et je me suis demandé si mon envie d’arrêter ne venait pas de la déception de ne pas monter. Je me suis alors laissé le temps. Mais là, alors que toutes les équipes reprennent les entraînements, l’envie n’est pas du tout revenue. Du coup, il me semble que c’est le bon moment pour arrêter, explique-t-il. Je suis allé courir pour rester en forme et j’ai des douleurs partout. Mentalement et physiquement, mon corps dit stop. Dans un mois, j’aurai 39 ans et je n’ai disputé qu’une saison en P2. Je me dis que ce n’est pas mal d’arrêter maintenant alors que je suis encore bien. Je n’ai pas envie de faire l’année de trop, cela me fait peur. "

Et ne comptez pas sur lui pour revenir sur sa décision comme ce fut le cas d’autres avant lui. Elle est bien entérinée. Le football en tant que joueur, c’est du passé. "Non, ce n’est pas mon genre de revenir sur une décision quand je l’ai prise. Certaines personnes pourraient tenter de m’influencer mais je ne reprendrai pas. En tout cas, sous cette forme-là, confie Steve Babitz, qui ne ferme toutefois pas la porte au monde du ballon rond. Le football a rythmé ma vie depuis que j’ai six ans. J’avais dans l’idée de démarrer les cours pour passer les brevets d’entraîneur mais, ici, j’ai un petit coup de mou. J’ai besoin de penser à autre chose, de tourner la page. Mais, oui, pourquoi ne pas rester dans un club en tant que T2 ou même simplement pour aider ? J’ai plein de connaissances donc, oui, c’est une possibilité. "

Un spécialiste du penalty

Et notamment, entre pas mal d’autres choses, au niveau du botté des penaltys, un exercice où il a toujours excellé au fil des années et grâce auquel il a marqué la majorité de ses buts. Mais aussi au niveau du leadership, de la communication et, sans conteste, de l’humilité. Lui qui a eu une carrière que pas mal de footballeurs de la région envient a toujours gardé sa simplicité et son sourire dont il ne se détachait pratiquement jamais.

C’est désormais une nouvelle page de sa vie qui s’offre à Steve Babitz. Une nouvelle aventure qui va sans conteste rimer un peu plus avec famille. "Je partais quand même souvent, il faut bien le reconnaître, opine celui qui n’était jamais contre une bonne troisième mi-temps. Si je prends cette décision, c’est aussi pour être plus souvent à la maison avec ma compagne et mes deux enfants. Je tiens d’ailleurs à les remercier comme mon papa qui m’a toujours aidé et suivi au fil de ma carrière. Cette retraite pourrait même bien être plus dure pour lui que pour moi. Et puis, je tiens aussi à remercier toutes les personnes côtoyées durant toutes ces années. "

Merci aussi à toi Steve. Pour ta sympathie et ta disponibilité tout au long de ces années. Et, surtout, merci à tout ce que tu as apporté à notre football régional. Bon vent légende !

"Plus qu'un coach, Philippe Gustin était un ami"

Sa plus grande fierté

«Ma longévité. Je suis resté longtemps dans les clubs par lesquels je suis passé et j’ai toujours su m’imposer dans les différents groupes. Ne pas avoir changé de club chaque année, c’est pour moi une réussite dans un monde où on change pour pas grand-chose. J’ai gardé des amis dans tous les clubs. Je peux aller n’importe où pour voir un match et je pense que je serai bien accueilli.»

Son meilleur souvenir

«La montée en D3 avec Huy via le tour final. C’était une saison à rallonge, on avait terminé au mois de juin. C’était vraiment de la folie avec un groupe extraordinaire. Et la montée, c’était l’apothéose. Sportivement, j’étais aussi à mon meilleur niveau. Et ça, je ne le savais pas. Une fois que ça passe, on sait moins faire de choses et c’est quand même frustrant dans une carrière. C’est aussi pour ça que je ne veux pas aller trop loin, je termine avec de bonnes jambes et j’ai encore fait de beaux matchs lors de ma dernière saison.»

Le club qui l’a le plus marqué

«Ils ont tous été importants mais je me dois de citer Philippe Gustin. Au-delà d’un coach, c’était un ami. Nous étions liés, j’étais son relais sur le terrain. Et si j’ai un regret, c’est de ne pas avoir été avec lui l’année dernière, je m’en veux encore beaucoup. On devait encore se retrouver sur ou en dehors du terrain dans les années à venir. Je dois faire le deuil de cela. Mais Alain Dheur a aussi été très important dans ma carrière. J’ai également énormément apprécié Caserini et Deprez. C’est pour ça que je suis resté longtemps avec eux. Il y avait une confiance mutuelle entre nous.»

Le meilleur joueur avec qui il ait joué

«C’est difficile tellement il y en a eu. Mais je dois reconnaître que c’était impressionnant de côtoyer Fio Serchia ou Dario Rappa à Montegnée alors que j’arrivais, tout jeune, dans le noyau. Je pourrais aussi citer Gokhan Yilmaz, impressionnant à Huy, ou Xavier Libois.»

Sa technique pour ne pas rater un penalty

«Je ne sais toujours pas comment j’ai fait pour en marquer autant et, surtout, avec un tel pourcentage de réussite (rires). Je n’en ai pas raté beaucoup, mais deux ont été très importants. Après, je ne sais pas vraiment expliquer ma réussite. Peut-être le calme, la lucidité, la confiance en soi. En tout cas, hormis à Solières, j’ai toujours été dans les shooteurs de l’équipe.»

"Les mentalité ont changé, les gens veulent tout et tout de suite"

Vingt et un ans en équipes premières et seulement six clubs différents. Soit une moyenne de trois ans et demi passés dans chaque club. Steve Babitz est ce qu’on peut appeler une espèce en voie de disparition : un fidèle parmi les fidèles. Une qualité qui a tendance à disparaître de nos jours. Et depuis ses premiers pas à Montegnée, le Juprellois d’origine a vu le monde du ballon rond changer… pas forcément en bien! «C’est sûr que j’ai aussi évolué. Mais, maintenant, les joueurs ne restent plus dans un club, ils sont appâtés par pas grand-chose. On oublie un peu ces valeurs. Si je peux donner un conseil aux plus jeunes, c’est celui de conserver ces valeurs. Il faut bien réfléchir, ne pas se décider trop vite. Ce n’est pas mal de prendre le temps, d’attendre un peu et de pouvoir dire non à un club.»

Et en être posé et observateur qu’il est, Steve Babitz jette un regard interloqué sur le monde qui nous entoure. «Quand je dis que les mentalités ont changé, c’est à l’image de la société : les gens veulent tout et tout de suite, remarque celui qui fêtera ses 39 ans d’ici quelques semaines. C’est dommage car, pour moi, le côté familial et l’idée de groupe, c’est la base du football. C’est d’ailleurs pour cela que je n’ai plus quitté la région une fois que je l’ai connue. Sans ça, on ne peut pas faire de résultats. J’ai toujours été un rassembleur, un gars qui fait en sorte que le groupe vive bien. Mais cette mentalité se perd petit à petit…» Et elle va se perdre encore un peu plus avec le départ de l’un de ses derniers défenseurs.