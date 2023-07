Challenge Cours la Province - Ce sera la fête au jogging des Éoliennes vendredi soir

Du coup, cela a eu des répercussions sur l’organisation puisque d’une corrida, on passe désormais à un jogging dans le sens premier du terme. "Nous aurons ainsi deux distances: 5.4 et 10km, précise Anissa Arbib. Vu qu’il y a certains travaux aux alentours, on ne sait pas vraiment emprunter des sentiers. Du coup, les parcours se concentreront essentiellement sur des routes de campagne. "

Les départs seront ainsi donnés à 19h30 pour la longue distance et cinq minutes plus tard pour la plus courte. Et les parcours proposés devraient permettre aux participants d’emmener pas mal de vitesse. "Il est difficile de savoir combien de personne on peut attendre mais ce serait bien d’avoir entre 200 et 300 joggeurs, espère la vice-présidente du comité des fêtes de Warnant-Dreye. Il n’y a pas d’autre épreuve dans la région donc on devrait avoir du monde. Mais tout dépend aussi de la météo et des vacances. "

Et comme l’adage le dit, après l’effort, le réconfort. Les personnes présentes pourront ainsi profiter des installations du club de football pour se rafraîchir avant de profiter de la fête locale. Vendredi soir, une soirée blind-test est prévue au programme. Boissons et petit restauration seront bien évidemment disponibles. "Le jogging va véritablement lancer le week-end de fête dans le village", abonde Anissa Arbib.

Difficile de la contredire car, samedi, dès 15h30, familles intéressées auront l’occasion de se dégourdir les jambes à l’occasion d’une balade à vélo dans le village. Le tout sera suivi d’un souper barbecue (dès 18h30) et d’une soirée années 80 qui débutera à 21h. Le lendemain, la traditionnelle brocante garnira les rues de Warnant-Dreye et les aînés ne seront pas oubliés puisqu’une après-midi bingo leur est consacrée ainsi qu’un goûter sur le coup de 16h.

Un sacré programme !