Basket-ball - Le Comblinois Christophe Henri, un vrai manager à l'anglaise: "Je donne au coach ce dont il a besoin pour fonctionner"

Derrière ces deux éléments majeurs, on retrouve un homme: Christophe Henri. Le manager, toujours dans l’ombre, s’est pris de passion pour le club il y a déjà longtemps. "Personne ne peut le nier, Comblain est un club à part dans la province. Par l’ambiance qui y règne, par l’exigence de ses supporters, par la spécificité de la salle. Rien ne laisse indifférent dans ce club qui a une âme que très peu de clubs ont. Le basket est au cœur du village, il fait partie de la vie des personnes", nous confiait l’ancien joueur.

Amoureux de la balle orange depuis tout petit

Marqueur vedette au style atypique et aux tirs assassins, Christophe Henri est un basketteur passionné. "Mon grand-père avait lancé le club du Réveil et j’ai donc toujours baigné dans cet univers. J’ai fait toutes mes classes à Saint-Louis avant de débuter logiquement en adultes au Réveil. Après, ce fut Haneffe, Comblain et Belleflamme. Je n’aime pas le changement et j’ai été fidèle à mes clubs. Mes deux filles jouent d’ailleurs à Belleflamme, ma femme est aussi dans le basket alors que nous avons recréé un club du Réveil dans la salle de Saint-Louis. "

Un rôle à part loin de l’aspect sportif

Maintenant, le succès de Comblain n’est en rien dû au hasard, c’est un travail de longue haleine car, dans son histoire, le club était même redescendu en P2. Des joueurs amoureux de cette vareuse se sont ensuite réunis pour réussir à le faire remonter progressivement. Puis, il y a 10 ans, il revient s’investir dans le club de Comblain comme investisseur et manager. Un rôle peu courant au niveau amateur et qu’il nous décrit. "Je ne m’occupe jamais du sportif, c’est la tâche du coach. Moi, je tente de lui donner tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Je travaille toujours sur le long terme avec mes coachs. D’abord, Serge Polet qui nous a directement fait monter de R1 en D3 en opérant un changement complet du noyau lançant le recrutement de jeunes comme Lemaire, Nyssen et Lodomez. On a ensuite eu Mike Bodson dont le travail nous a permis de nous implanter durablement dans la division et de préparer la suite. Avec l’arrivée de Ludovic Humblet, on a finalisé tout ce travail en allant chercher cette montée. La D2 a toujours été mon premier but en m’investissant à Comblain. En voyant que nos voisins de Sprimont avaient pu le faire, je m’étais toujours dit que nous pourrions aussi le faire. Concrètement, je suis à l’écoute des demandes des coachs et je travaille pour recruter les profils dont ils avaient besoin tout en faisant attention au budget car nous avons toujours été en équilibre malgré les crises que nous avons vécues."

De l’ambition à revendre

Désormais en D2, le manager regarde évidemment toujours vers l’avant. "On ne monte pas pour faire de la figuration, ce n’est pas dans l’ADN de Comblain. D’où l’arrivée de Iarochevitch. Après cette saison où j’aimerais accéder aux play-off, nous aurons ensuite deux saisons compliquées loin de notre salle qu’il faudra bien gérer avant de disposer d’un merveilleux outil qui nous permettra d’encore franchir un cap. "

S’adapter, progresser et aller de l’avant, voilà des termes importants pour l’homme. "J’aime les choses solides, claires et durables. On sait que, sur Liège, il y a plus de jalousie que de partenariat mais, pourquoi ne pas aussi changer la donne dans ce domaine-là aussi ? Avoir un club en D2 peut être positif pour tout le monde avec, clairement, un autre chantier important au niveau de notre structure jeunes dans les prochaines années. "

Une chose à la fois, une étape à la fois. Le timing des dix ans pour atteindre la D2 a été atteint. Place à la suite…