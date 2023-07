Un Fize (P1) très relooké a repris le collier ce mercredi soir: "On doit installer rapidement une bonne ambiance"

En cette nocturne de reprise, Eyckmans, Van Roosebeke, Lallemand, Matriche, Beaupain, Mayanga et Nzembo se prélassaient toujours au soleil. Par contre, le staff entièrement renouvelé était bien présent. Parmi lui, Eric Thiron étrennait sa première casquette de T1 dans l'élite provinciale. Avec certainement un petit stress à la clé. "Je ne ressens pas de stress particulier, avoue-t-il. C'est vrai que cela me change de mes huit saisons comme T2. Mais je suis là pour prendre du plaisir et m'amuser. C'est le premier message que je vais faire passer au groupe."

Evidemment, la tâche s'annonce ardue avec toutes ses arrivées de garçons qui n'ont jamais évolué ensemble. "Je ne possède certainement pas la baguette magique, poursuit-il. Mais je connais trois quarts des éléments pour les avoir rencontrés en championnat ou après renseignements pris. Ce qui est primordial dans un club est d'installer rapidement une bonne ambiance entre les joueurs. Ils doivent apprendre à se respecter, quelque part à s'apprivoiser. Pour se faire, pas mal de matchs amicaux sont prévus. Nous allons tourner à deux rencontres par semaine pour donner du temps de jeu à tout l'effectif. Dès ce dimanche, nous affrontons Couthuin.

Parmi cette nouvelle vague d'arrivée, Charlin Ioakimidou était le premier sur le terrain. "J'ai envie de reprendre, déclare-t-il. J'aurais pu rester à Flémalle puisque le club vient de monter en P1. Mais je change d'air parce que la mentalité est meilleure à Fize. Je connais l'entraîneur et plus de la moitié de l'équipe. Mon but est évidemment de gagner ma place et d'amener cette formation le plus haut possible en championnat."

Si tous les nouveaux acteurs affichent la même détermination, le renouveau de Fize est assuré.